Boligprisene i Stavanger-regionen: Oppgang i april

Boligprisene i Stavanger steg med 1,1 prosent i april. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

Stavanger har hatt en svakere sesongjustert utvikling i april sammenliknet med Oslo (+1,0 prosent), Trondheim (+1,0 prosent) og Bergen (+0,8 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 10,4 prosent. Det er sterkere enn i Bergen (+7,9 prosent), Oslo (+6,2 prosent), og Trondheim (+5,2 prosent).

Det har i april blitt solgt 355 boliger i Stavanger. Det er 16,9 prosent færre sammenlignet med samme måned i 2022. Hittil i år er det solgt 1584 boliger. Det er 1,9 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor

Det har i april blitt lagt ut 495 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 12,2 prosent flere sammenlignet med samme måned i 2022. Hittil i år har det blitt lagt ut 1636 boliger til salgs. Det er 3,4 prosent færre sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 35 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 40 dager.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3,800.000 millioner kroner.

Opp én prosent nasjonalt

Boligprisene steg med 1 prosent i april 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 6,8 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 594 966 kroner ved utgangen av april.

– Boligprisene steg kraftig i april etter en sterk utvikling også i mars. I lys av at styringsrenten nå er kommet opp på det høyeste nivået siden 2008 er utviklingen oppsiktsvekkende. Boligmarkedet er mindre rentesensitivt enn mange trodde, også vi, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Vi knytter utviklingen til at det er en sterk utvikling i norsk økonomi og et sterkt arbeidsmarked i kombinasjon med lettelsene i utlånsforskriften. Sistnevnte har gjort at vanlige boligkjøpere har fått tilbake kjøpekraft de mistet i høst, sier han. Det lave tilbudet av nye boliger fører til at flere må velge brukt.

– De siste månedene har den svake kronen preget nyhetsbildet. For reiselystne nordmenn og importerte konsumvarer er dette negativt. Men for eksportindustrien og reiselivsnæringen er dette positivt, og noe som vil styrke norsk økonomi og i andre omgang boligmarkedet, sier han.

