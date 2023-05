Over 3000 stemte: Ble det Pedersgata eller -gadå?

For én uke siden la Pedersgata Utvikling AS ut en avstemming på Facebook-siden sin. Målet var å finne ut om det skulle stå «Pedersgata» eller «Pedersgadå» på det nye lysskiltet som skal henges opp i restaurantgaten til høsten.

− Det var et overveldende flertall for det ene forslaget. Totalt har 3059 stemt, og 2565 vil ha «Pedersgadå». Engasjementet har vært kjempebra, og avstemmingen har hatt en rekkevidde på 21.000, sier Elisabeth Schibevaag, forretningsutvikler i Pedersgata Utvikling AS, til Rogalands Avis.

− Jeg er egentlig overrasket over at seieren ble så overlegen. Det er veldig fint at folk i byen har fått si sin mening, legger hun til.

Rett over hodet på Elisabeth Schibevaag fra Pedersgata Utvikling skal det snart henge et nytt skilt. Men ingen vet hva som skal stå på det ennå. (Eilin Lindvoll)

Det ble altså den lokale talemåten som blir skrivemåten på det nye skiltet i Pedersgata. Nå legger Schibevaag og teamet hennes inn bestilling på bokstaver. Skiltet skal henges opp til høsten når det begynner å mørkne.

