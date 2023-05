Klar med nytt show: – Musikalsk, løye og alvorlig

I november står Mia Gundersen og Espen Hana igjen sammen på scenen. De har laget en oppfølger til forestillingen «Endelig sammen igjen», som de spilte for to år siden. Det nye showet har fått navnet «To gode venner».

– Det er kun de to på scenen, så her får publikum komme «tett på» to av Rogalands mest folkekjære artister, skriver produsenten Mikrofonen Event om forestillingen.

– Folk likte den første forestillingen veldig godt. Denne gangen handler det blant annet om vennskap som dukker opp, parforhold og brudd. Den handler om møtet mellom single folk. Espen har oversatt noen av tekstene som er kjente melodier, og så har vi noe av hans stoff også, sier Mia Gundersen til RA.

Hun mener forestillingen stort sett er for alle, da den handler om livet og relasjoner mellom mennesker.

– Kjemien mellom meg og Espen er veldig god, vi er gode venner. Så for meg er det trygt, godt, kjekt og inspirerende å jobbe med Espen. Jeg føler jeg er hjemme, på en måte, sier Gundersen.

Og det er nettopp vennskapet mellom de to som har inspirert tittelen på showet.

– Det heter «To gode venner» fordi det er det vi er, rett og slett, sier Gundersen.

Håper folk kommer

Både Gundersen og Espen Hana sier til RA at de håper folk kommer på forestillingen.

– Sist gang fikk vi veldig fine reaksjoner på forestillingen vår. Folk sa de var rørt, de lo og sa de kjente seg igjen, sier Gundersen.

– Jeg gleder meg veldig. Jeg vil nok kunne si at jeg kommer ganske så opplagt, etter «16 ukers helvete», som jeg er med på nå. Så jeg regner med jeg kommer som en bedre utgave enn det jeg er nå, vi får se, legger hun til.

Hana påpeker at de har slitt litt på teateret og rundt omkring etter korona.

– Folk er mye tregere med å komme. Men nå har jeg spilt i «Animal Farm» på teateret, og det har vært flere utsolgte forestillinger, så det er veldig kjekt, sier han.

I fjor ga Gundersen og Hana ut singelen «Morer» av Svein Tang Wa som Hana lover også blir med på scenen i november.

Alvor og humor

Hana mener publikum kan forvente seg en forestilling som tar for seg mann- og kvinneproblematikk, musikalske innslag og mye humor og tøysing.

– Og så er det noen alvorlige ting vi tar opp også. Begge har ting å komme med. Selv er jeg tørrlagt alkoholiker i 15 år, og Mia har en mor som døde av pillemisbruk. Vi tør å være litt alvorlige også. Det blir noe for enhver smak, men mye løye, sier han.

– Hvordan er det å jobbe med Mia?

– Det er kjempegøy. Litt av problemet er at vi har så mye å snakke om at vi ikke alltid kommer helt i gang på øving. Men vi går egentlig som hånd i hanske, vi er såpass like og tenker likt. Så vi har det veldig kjekt når vi jobber sammen, sier Hana.

Han understreker at det blir kjekt å reise litt, og at å komme til Stavanger blir veldig stas.

---

Spillesteder:

3.11.23 Hvelvet Bryne

10.11.23 Grønefed kulturtun

11.11.23 Tynset kulturhus

23.11 Fiskepiren, Stavanger

3.2.24 Eigersund kulturhus

Produsent: Mikrofonen Event AS

---