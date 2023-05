Stor oversikt: Her stjeles det flest sykler

I midten av april skrev Rogalands Avis om at forsikringsselskapene melder at våren er høysesong for sykkeltyveri. Da tok vi også en kort prat med Torgeir Ekeli, politioverbetjent i seksjon for etterretning og etterforskning i politiets driftsenhet for Stavanger og Ryfylke.

Nå har RA tatt turen til politihuset i Stavanger for å ta en grundigere prat med Ekeli og se hvor mye politiet vet om sykkeltyveri i området.

− Sykkeltyveri er hverdagskriminalitet som treffer folk flest. Tyveri av sykler er faktisk den største undergruppen med en andel på 11 prosent innen vinningskriminalitet, som i sin tur en den største kategorien innen all kriminalitet vi jobber med, sier Ekeli til RA.

− Dessverre får ikke sykkeltyveri så mye oppmerksomhet i politiet, har lav oppklaringsprosent og blir fort henlagt. Dette er på grunn av konkurransen med annen mer alvorlig kriminalitet, sier han videre.

Stjeles mens du er på skole eller jobb

Ekeli forklarer at politiet skiller mellom to typer sykkeltyveri: De som skjer på offentlig sted, for eksempel utenfor skoler og arbeidsplasser, eller hvis du parkerer sykkelen i byen. Den andre typen er sykkeltyveri som skjer som del av tyveri fra garasjer og boder.

− Når det gjelder sykkeltyveri på offentlig sted, skjer det som regel på ukedager. De fleste anmeldelsene får vi på andre del av ettermiddagen, i 15.00-16.00-tiden, for det er da folk oppdager at sykkelen er borte. Tyveriet har altså skjedd tidligere på dagen mens eieren har vært opptatt på skole eller jobb, forteller Ekeli.

Sykkeltyveri fra offentlig sted fra 2018 fram til april 2023. (Sør-Vest politidistrikt)

Hvis vi ser på antallet sykkeltyveri fra 2018 og fram til 27. april i år, er det en foreløpig topp i 2022 med drøyt 700 sykkeltyveri i Stavanger og Ryfylke. Det ligger an til å bli færre sykkeltyveri i år ut fra foreløpig antall anmeldte saker.

Det er klart flest sykkeltyveri fra offentlig sted i Stavanger sentrum, i nærheten av Domkirkeplassen, Straen og Jernbanestasjonen, ifølge politiets kartlegging. Videre skjer det en del sykkeltyveri på Madla ved Amfi-senteret, St. Svithun videregående skole og Mosvangen camping, samt i Hillevåg ved Kilden og Stavanger universitetssykehus.

På dette varmekartet kan du se hvor det skjer flest sykkeltyveri fra offentlig sted i Stavanger-området. Det er klart flest i sentrum. (Sør-Vest politidistrikt)

Varmekartet viser sykkeltyveri i sentrumsområdet i Stavanger. Flest sykkeltyveri skjer ved Domkirken, Straen og Jernbanestasjonen. (Sør-Vest politidistrikt)

Varmekartet av sykkeltyveri fra offentlig sted på Madla i Stavanger viser at det skjer flest tyveri rundt Madla Amfi, skoler og Mosvangen campingplass. (Sør-Vest politidistrikt)

Varmekartet over sykkeltyveri fra offentlig sted i Hillevåg i Stavanger viser at det skjer flest tyveri ved sykehuset og kjøpesenteret Kilden. (Sør-Vest politidistrikt)

Innbrudd i helgen og om natten

Dersom vi ser på sykkeltyveri som skjer i forbindelse med tyveri fra bod og garasje, blir det registrert omtrent tusen stjålne sykler årlig hos Sør-Vest politidistrikt.

− I motsetning til sykkeltyveri på offentlig sted, ser vi at tyveri fra bod og garasje skjer i helgene og om natten, sier Ekeli.

Politiets statistikk på tyveri fra garasje og boder, som ofte inkluderer sykler, elsparkesykler, verktøy og hageredskap. (Sør-Vest politidistrikt)

Ifølge politiets tall var det en topp for tyveri fra garasje og bod i 2020 med 945 anmeldelser.

− Det er usikkert hvorfor 2020 skiller seg så markant ut, men da vi så at tallene var i ferd med å bli ganske høye, satte vi inn ekstra ressurser for å få tyveriantallet ned, sier Ekeli.

Politiets kartlegging viser at det skjer flest bod- og garasjetyveri på Storhaug, Vestre Platå, Stokka og Eiganes.

Varmekartet viser hvor det skjer flest bod- og garasjetyveri i Stavanger-området. Klar overvekt er det rundt sentrum, på Vestre Platå, Eiganes, Stokka og i Hillevåg. (Sør-Vest politidistrikt)

Ubekreftede bande-rykter

Fra tid til annen er det snakk om bander som kjører rundt på tokt i nabolag og stjeler mange sykler, som de tar med seg ut av landet. Er dette noe dere i politiet kjenner til?

− Vi har informasjon om dette som ikke er verifisert, som blant annet går på bander som samler tyvegods i konteinere som de så sender ut av landet. Men dette er, som sagt, ubekreftet informasjon, svarer Ekeli.

Han råder sykkeleiere til å ha oversikt over rammenummeret på sykkelen, ta bilder av dette og hele sykkelen. Det gjør det lettere for politiet når de leter etter stjålne sykler, eller hvis de stopper en mistenkt sykkeltyv.

Ber deg anmelde

Hva gjør dere i politiet for å forhindre sykkeltyveri?

− Vi kartlegger ut fra anmeldelsene vi får inn, og så tar patruljene med seg denne kunnskapen når de skal ut i gatene. Dersom de, for eksempel, ser en person vi har kjennskap til med en dyr sykkel, kan de stoppe vedkommende og prøve å finne ut om sykkelen er stjålet, svarer Ekeli.

Men det er lav oppklaringsprosent og flere sykkeltyveri blir henlagt. Er det da vits å anmelde?

− Jo, anmeldelser er viktig for oss slik at vi får oversikt over når og hvor tyveriene skjer, så at vi kan kartlegge og være til stede i disse områdene, svarer politioverbetjenten på dette.

