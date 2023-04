Kontorledighet: – Forus er det Forus skal være

Det sier Jan Inge Røyland, leder for næringseiendom i EiendomsMegler1 SR-Eiendom AS, som nylig la fram et rapport om utleiemarkedet på kontor- og næringsbygninger i regionen.

Etter oljekrakket i 2014, hvor aktiviteten stupte på Forus, er nå Norges kanskje viktigste næringsområde i ferd med å komme i balanse igjen.

– Fram til 2017 ble det veldig mye ledige lokaler på Forus. Fra 2017 og fram til nå har det jevnt og trutt blitt mer og mer aktivitet. Det er fortsatt 7,3 prosent ledig, som tilsvarer 68.000 kvadratmeter, men det er såpass mye mindre enn det situasjonen var før. Man kan si at Forus er det Forus skal være, sier Røyland til RA.

Ledighetsnedgangen fra i fjor er 12.000 kvadratmeter.

Årsaken er en kombinasjon

– Hva er årsaken til at flere flytter inn på Forus?

– Aktiviteten generelt har økt. Det er flere sysselsatte. Etterspørselen øker. De eksisterende selskapene har behov for mer areal. Samtidig ser man et det kommer til nye gründerselskaper. Det er en kombinasjon, sier Røyland, som trekker fram FOMO i Grenseveien.

– Her er det utrolig mange nystartede selskaper. FOMO huser mange spennende nye bedrifter.

Man må tilbake til 2013, altså før oljekrisen, for å ha like fulle kontorlokaler og næringsbygninger i regionen. I 2013 sto kun 4 prosent ledig. Nå står 4,3 prosent ledig.

Mens det er 7,3 prosent ledig på Forus, har Stavanger sentrum 15,8 prosent ledige kontorlokaler.

[ Rogaland: Antallet øker - men fortsatt lavt ]

I Stavanger sentrum er det 39.000 kvadratmeter næringsareal som står ledig. Det tilsvarer 15,8 prosent av totalvolumet. (pixabay)

Mer ledig i Stavanger sentrum

– Prosentmessig er det høyt, men det er kun snakk om 39.000 kvadratmeter. Årsaken er at det er bygget mye i Stavanger sentrum de siste årene. De fleste som har flyttet inn er bedrifter som allerede har hatt tilholdssted i sentrum. Dermed blir det areal stående tomt. Tallene har vært stabile i Stavanger sentrum de siste årene, sier Røyland.

Stabilt er det også i Sandnes, mener han. Sandnes har 5,6 prosent av næringsarealet stående tomt.

I det som kategoriseres som Stavanger randsone er det 4,3 prosent ledig. Dette er gode tall, mener Røyland.

– For noe ledig må man ha for å ha bevegelse i markedet?

– Ja, 5–6 prosent er den dynamikken som er best, svarer Røyland.

Kategorien Sola/Tananger/Randaberg har høyest ledighet, 18,9 prosent.

– Her et det først og fremst store bygninger som gir utslag. Total har en stor bygning stående tom i Dusavika. Shell, som var i Risavika, har flyttet til Stavanger sentrum. Det er ikke gunstig med store, tomme bygninger, men det er forklaringen. Det gir store utslag når store bygninger blir stående tomme.

Oppsummert viser ledighetstallene at det er god aktivitet i regionen, mener Røyland.

[ Huseiere kan få støtte til å skifte vinduer i Stavanger ]

Jan Inge Røyland, leder for næringseiendom i EiendomsMegler1 SR-Eiendom AS, mener utleiemarkedet på Forus nærmest er friskmeldt. (Arne Birkemo)

---

Ledighet i næringseiendomsmarkedet:

Den totale ledigheten er 4,3 prosent (4,6 prosent høsten 2022), tilsvarende 289.000 kvadratmeter.

Ledigheten på kontorareal er 8,2 prosent (8,6 prosent høsten 2022), tilsvarende 197.000 kvadratmeter.

Ledigheten på kombinasjonsareal er 2,8 prosent (2,9 prosent høsten 2022), tilsvarende 77.000 kvadratmeter.

Ledigheten på handelsareal er 1,0 prosent (1,4 prosent høsten 2022), tilsvarende 15.000 kvadratmeter.

---