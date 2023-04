Rogaland: Antallet øker - men fortsatt lavt

I april økte antallet helt arbeidsledige i Rogaland med 170 personer sammenlignet med foregående måned, justert for naturlige sesongvariasjoner. Ledigheten holder seg imidlertid på et svært lavt nivå.

6530 rogalendinger er helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. 4317 personer er helt ledige. Det er 1,7 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Sammenlignet med samme tid i fjor er det en nedgang på fire prosent.

På landsbasis er 1,8 prosent helt ledige.

Nav Rogaland: Antall ledige vil øke

– Den lave ledigheten i Rogaland fortsetter. Vi forventer imidlertid at ledigheten vil øke gradvis utover året og i 2024, men at den i et historisk perspektiv vil være på et lavt nivå. Det er i tråd med NAVs arbeidsmarkedsprognose for landet, sier Merethe P. Haftorsen i en pressemelding.

Samtidig tror hun at økningen av ledige ikke vil være på samme nivå som resten av landet. Forklaringen på det er den høye aktiviteten innenfor olje- og energisektoren, samt leverandørindustrien i regionen.

– Arbeidsplasser innenfor olje og gass i Rogaland utgjør en betydelig større andel av arbeidsstyrken i forhold til resten av landet, sier Haftorsen.

Disse yrkene har flest ledige

Disse tre yrkesgruppene i Rogaland har flest helt ledige:

Industriarbeid, med til sammen 521 helt arbeidsledige. Helt ledige i denne yrkesgruppen har gått ned med åtte prosent sammenlignet med i fjor.

Reiseliv og transport, med 426 helt arbeidsledige. Det er 17 prosent færre en samme tid i fjor.

Serviceyrker og annet arbeid, med 423 helt arbeidsledige. I denne yrkesgruppen er nedgangen på 13 prosent sammenlignet med i fjor.

– Av de største yrkesgruppene registrerer vi at det har vært størst økning i antallet helt ledige innenfor bygg og anlegg og ingeniør- og IKT-fag det siste året. Det har også vært en markant nedgang i antall ledige stillinger i begge disse bransjene, sier Haftorsen.

Flest ledige i Sandnes og Eigersund

Sandnes og Eigersund er kommunene som har høyest andel helt ledige i fylket. Begge har 2,0 prosent. Gjesdal har 1,9 prosent helt ledige, mens Stavanger har 1,8 prosent. Det samme har Randaberg. Haugesund ligger på fylkessnittet med 1,7 prosent. Av de mest befolkningsrike kommunene har Karmøy lavest ledighet med 1,3 prosent. Jærkommunene Klepp, Time og Hå har henholdsvis 1,5 prosent, 1,5 prosent og 1,6 prosent helt ledige.

– Utviklingen i ledigheten i kommunene i fylket er stabil. Det er ingen av dem som utmerker seg spesielt med økning eller nedgang, sier Haftorsen.

Arbeidsgivere sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft

I Rogaland ble det utlyst 3 038 stillinger i april, med flest stillinger innen helse, pleie og omsorg med 820 stillinger, etterfulgt av undervisning med 388 stillinger og butikk- og salgsarbeid med 272 stillinger. Selv om antallet utlyste stillinger har gått ned med 23 prosent i forhold til i fjor, er det fortsatt på et høyt nivå. Haftorsen påpeker at utfordringer med å skaffe kompetente arbeidskraft har vært en langvarig problemstilling for mange bedrifter.

– Rekruttering av nye medarbeidere er en stor utfordring i mange næringer og bransjer. For mange av de ledige stillingene er kompetanse en forutsetning. Det er derfor viktig for arbeidssøkerne å ha de nødvendige kvalifikasjonene for å kunne få disse jobbene. NAV veileder mange arbeidssøkere til å vurdere utdanning for å styrke mulighetene sine på arbeidsmarkedet, sier Haftorsen og legger til:

– Vi vet at utdanning gir langvarig tilknytning til arbeidslivet.