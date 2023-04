Dette må du tenke på før du skifter dekk

Mange er i gang med å skifte fra vinterdekk til sommerdekk. Men flere steder i regionen har ikke vinteren sluppet helt tak. Blant annet på Ålgård snødde det i perioder både onsdag og torsdag morgen.

Snø: slik så det ut på Ålgård torsdag morgen. (Tonette N. Haaland)

– Trygg Trafikk anbefaler å holde på vinterdekkene på inntil faren for snø og frost er over, eller om du skal kjøre på steder (fjelloverganger) der det er vinterforhold på veiene, sier regionleder i Trygg Trafikk Rogaland, Ingrid Lea Mæland, til RA.

Hun gjør det klart at man ikke kan bruke sommerdekk på vinterføre, fordi sommerdekk ikke har tilstrekkelig veigrep på is og snø.

– Det kan være vanskelig å forutse været, men sommerdekk på is og snø hører ikke sammen, og gir større risiko enn vinterdekk på vårføre, gjør hun klart.

Hun viser til NAF sin test av vinterdekk på sommerføre, altså på varm asfalt, som viser at vinterdekkene har lenger bremselengde på sommervarm vei.

– Dette er det viktig å vite om, og avpasse farten etter forholdene dersom solen har fått varmet opp veien og man fortsatt har vinterdekkene på, sier Mæland.

Regiondirektøren minner også om at det er viktig å sjekke dybden på dekkene, og holde seg til loven for å sikre godt veigrep. Se mer om det på Statens vegvesen sine hjemmesider.

Regionleder i Trygg Trafikk Rogaland, Ingrid Lea Mæland. (Trygg Trafikk)

Skifter dekk på 80 biler om dagen

Bjørn Borgen er avdelingsleder for Dekkteam Stavanger. Han forteller om stor pågang, og at mange ønsker å skifte dekk nå.

– Vi skifter til sommerdekk på ca. 80 biler om dagen, sier Borgen til RA.

Han påpeker at sesongen kom litt sent i gang, da det har vært unormalt kaldt også etter påske.

– Men for to uker siden startet pågangen, og fra denne uken og de neste fire ukene regner vi med det er fulle dager.

Borgen påpeker at for de med piggdekk er det klare regler – piggdekk skal av første helg etter påske.

– For de med piggfrie vinterdekk bør sommerdekkene legges på nå dagtemperaturen nærmer seg 10 varmegrader. Vinterdekk er myke for å ha god friksjon på is og snø og skal være myke i mange minusgrader. Er det varmt ute slites vinterdekkene raskt, og myke vinterdekk og varmt vær er en veldig dårlig kombinasjon. Veigrepet blir dårlig, bremselengdene opptil fire ganger lengre enn med sommerdekk, og da vinterdekkene slites veldig raskt om sommeren er det stor økonomisk gevinst å ha sommerdekk om sommeren og vinterdekk om vinteren, sier Borgen.

Han understreker at å bytte til sommerdekk på sommerføre er tryggere, mer miljøvennlig, og at bilen får mye bedre kjøreegenskaper.

Elbiler øker etterspørselen

Borgen forteller at «dekkhotell» og «bytte dekk»-tjenestene blir mer og mer populært. Det er det flere årsaker til.

– Bilene blir større og dekkene likeså. Store hjul betyr tunge hjul, og moderne biler og ikke minst elbiler har ikke utstyr for å gjøre dette selv. Jekk og reservehjul er mangelvare på moderne biler. Økningen i interessen for dekkhotell har kommet gradvis, men spesielt når elbilene gjorde sitt store inntog i Norge for omtrent ti år siden, da merket vi en markant stigende interesse.

Han påpeker også at elbilene er tunge, det er mye sensorer, og batteri som helst ikke skal treffes av jekken.

– Mange har luftfjæring og mye elektronikk, og det kan bli særdeles kostbart om noe skulle gå galt hjemme på gårdsplassen. Det er nok litt i tiden også og den nye generasjon biler er langt mer kompliserte, så det er ikke bare å være «handy» lengre. Nå kreves kunnskap og riktig utstyr, felgene skal festes med riktig moment, verktøyet skal kalibreres osv. Også bygges det flere og flere leiligheter, og da er det ofte mangel på lagringsplass. Og ikke minst er det bekvemt og ikke minst trygt å overlate denne jobben til oss profesjonelle, sier han.

Det er stor pågang hos lokale dekkskiftere fortiden. (Roald, Berit/NTB Tema)

Dårlig gripeevne på våt asfalt

Dan Gundersen i Stavanger Dekksenter AS, kan også rapportere om stor pågang.

– Vi har hatt jevnt over cirka 1 time ventetid på dekkskift, sier Gundersen til RA. Han legger til at det var etter påske pågangen «smalt.»

– Som oftest varer pågangen fram til cirka 15. mai.

Han peker i likhet med de andre på at det ikke er anbefalt å ha vinterdekk på sommeren, og viser til mye lenger bremselengde, og dårligere gripe-evner på våt asfalt.