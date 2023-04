Slik blir 17. mai i Sandnes

– Programmet for dagen følger tradisjonen og under kulturprogrammet på Ruten før Folketoget, skal både ordfører Stanley Wirak og ung ordfører Milla Sofie Hansen holde tale. Her blir det også kulturelle innslag, sykkeloppvisning og tale fra russen, sier leder av 17. mai-komiteen, Pål Morten Borgli, i en pressemelding.

Fra det innholdsrike programmet framhever Borgli kranseseremonien ved Lutsi krigsminnemerke kl. 08.00, hvor Tor Gisle Sægrov taler og Concentus og Riska Brass deltar.

På grunn av gravearbeid i sentrum vil det bli noen endringer i ruten både for barne- og folketoget, opplyser Borgli.

Les mer om programmet på Sandnes kommune sine hjemmesider.

---

Programmet for 17. mai i Sandnes

*Endringer i programmet kan forekomme.

06.30 Salutt

07.00 Revelje. Skolekorpsene spiller i egne kretser.

07.30 Kransenedleggelse ved Sandnes kirke

08.00 Flaggheising ved Sandnes rådhus

08.00 Kranseseremoni ved Lutsi krigsminnemerke

09.30 Barnetogseremoni ved Sandnes rådhus

09.45 Barnetoget

11.15 Kransenedleggelse ved Høyland kirke

13.30 Korpsmusikk i sentrum: Øglændsparken

14.15 Kulturprogram på Ruten

14.30 Korpsmusikk i sentrum: Kirkeparken

15.45 Folketoget og russetoget

18.00 Eldrefest

---