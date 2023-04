Fristen nærmer seg: Her har flest ikke sjekket skattemeldingen

Søndag 30. april er fristen for lønnstakere og pensjonister for å sjekke og levere skattemeldingen for 2022. Samme dag er også fristen for å søke om utsatt levering av skattemeldingen.

Næringsdrivende, derimot, har skattemelding-frist 31. mai.

Nå skal alle ha fått skattemeldingen for inntektsåret 2022, og den kan du se ved å logge deg inn på «min side» via skatteetaten.no.

Strekker fristen i år

Det som imidlertid er spesielt i år, er at siden 30. april er en søndag og er etterfulgt av fridagen 1. mai, er Skatteetaten litt «rundere i kantene» når det kommer til fristen for å levere skattemeldingen.

Derfor regnes det ikke som for sent om lønnstakere og pensjonister leverer skattemeldingen, eller søknaden om utsettelse, til og med tirsdag 2. mai.

Det er viktig å huske at skattemeldingen er nesten ferdig, men ikke helt ferdig. Skatteetaten får inn rundt 60 millioner opplysninger fra banker, forsikringsselskaper, aksjeselskaper, barnehager med mer, som brukes til å forhåndsutfylte skattemeldingen. Alle må sjekke at opplysningene som står i skattemeldingen stemmer, noen må også endre og legge til informasjon før de leverer.

Så mange har ikke sjekket skattemeldingen

− Per i dag har vi sendt ut omtrent 5,2 millioner skattemeldinger på papir og digitalt. Rundt 3,8 millioner har åpnet skattemeldingen digitalt på, mens om lag 2,5 millioner har levert. Erfaringsmessig er det rundt 500.000 som ikke åpner eller sjekker skattemeldingen sin, og vi har ingen grunn til å tro at det tallet blir annerledes i år, opplyser Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten, overfor Rogalands Avis.

− Det er forholdsvis få som ikke åpner skattemeldingen, kun én av ti. De er i hovedsak unge og andre med enkle skatteforhold, enten uten skattepliktig inntekt eller lite behov for å gjøre endringer til skattemeldingen, fortsetter hun.

Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten. (Skatteetaten)

Gjengedal påpeker at tallene på de som ikke har åpnet skattemeldingen, ikke skiller seg dramatisk fra det etaten har sett tidligere år, men de ser at stadig flere leverer skattemeldingen sammenlignet med de siste årene. Det tror hun har sammenheng med at den nye skattemeldingen er mer interaktiv og tydelig.

Skatteetaten har gitt Rogalands Avis oversikt over andelen innbyggere i fylkets kommuner som har fått og åpnet skattemeldingene sine:

Kommunene i Rogaland og andelen som har åpnet skattemeldingen for 2022. (skatteetaten)

Ikke sjekket? Her er tips til en hurtigsjekk!

I et innlegg på Pengeverkstedet kommer siviløkonom Hallgeir Kvadsheim med noen skattemelding-tips:

Reisefradraget: Du får fradrag for daglige reiser mellom hjem og arbeid, men siden så mange ble enten permittert eller jobbet fra hjemmekontor i fjor, er ikke fradraget forhåndsutfylt. Staten regner rett og slett ikke med at du har krav på like høyt fradrag som i normalåret 2019. Du må selv føre inn i skattemeldingen hvor mange dager du faktisk dro til jobben.

Du får fradrag for daglige reiser mellom hjem og arbeid, men siden så mange ble enten permittert eller jobbet fra hjemmekontor i fjor, er ikke fradraget forhåndsutfylt. Staten regner rett og slett ikke med at du har krav på like høyt fradrag som i normalåret 2019. Du må selv føre inn i skattemeldingen hvor mange dager du dro til jobben. Pendlerfradraget: Av samme grunn kan pendlerfradraget være endret i 2022. Dersom du var definert som pendler i 2021, vil du uansett kunne føre opp kostnader til losji (husleie etc.), men må kutte på reise- og kostfradraget ut fra antall døgn du bodde i pendlerboligen.

Av samme grunn kan pendlerfradraget være endret i 2022. Dersom du var definert som pendler i 2021, vil du uansett kunne føre opp kostnader til losji (husleie etc.), men må kutte på reise- og kostfradraget ut fra antall døgn du bodde i pendlerboligen. Rentefradraget: De fleste fikk høyere rentekostnader i 2022 som følge av de store rentehoppene utover året. For et lån på fire millioner, for eksempel, vil rentehoppene på til sammen 1,25 prosentpoeng gi 32.000 kroner høyere rentekostnader, og dermed om lag 7000 kroner lavere skatt. Renteutgiftene er allerede innrapportert av banken, så du behøver normalt ikke gjøre endringer i skattemeldingen, med mindre rentene skal fordeles med ektefelle eller samboer.

De fleste fikk høyere rentekostnader i 2022 som følge av de store rentehoppene utover året. For et lån på fire millioner, for eksempel, vil rentehoppene på til sammen 1,25 prosentpoeng gi 32.000 kroner høyere rentekostnader, og dermed om lag 7000 kroner lavere skatt. Renteutgiftene er allerede innrapportert av banken, så du behøver normalt ikke gjøre endringer i skattemeldingen, med mindre rentene skal fordeles med ektefelle eller samboer. Hjemmekontor: Det er svært få kostnader du kan trekke fra for hjemmekontor, siden det inngår i minstefradraget. Næringsdrivende kan trekke fra 1850 kroner for «leie» av eget hjemmekontor, men det inngår altså i minstefradraget for ansatte.

Det er svært få kostnader du kan trekke fra for hjemmekontor, siden det inngår i minstefradraget. Næringsdrivende kan trekke fra 1850 kroner for «leie» av eget hjemmekontor, men det inngår altså i minstefradraget for ansatte. Leieinntekter: Det kokte i utleiemarkedet for fjell- og sjøhytter i fjor. Langt flere leide ut egen hytte. De første 10.000 kronene er skattefrie, men fikk du inn mer, må det skattlegges.

