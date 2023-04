Her blir det asfaltert i Rogaland i år

Asfaltsesongen startet i siste halvdel av april, og mange fylkesveier i Rogaland får ny asfalt de neste månedene. Det melder fylkeskommunen i en pressemelding.

– Arbeidet med å legge ny asfalt skjer hele døgnet. Asfaltarbeid er støyende, og vi forstår at arbeidet er forstyrrende for naboer. Grunnen til at arbeidet skjer òg på kvelder og netter, er hensynet til trafikantene, sier prosjektlederne Christian Gryte og Torbjørn Jektnes i Rogaland fylkeskommune.

Rogaland fylkeskommune har skrevet tre kontrakter for asfaltering og fresing med to entreprenører, Velde Asfalt AS har fått delkontrakt 1 for Nord-Rogaland og delkontrakt 2 for Nord-Jæren. NCC Industry AS har fått delkontrakt 3 for Dalane.

De to leverandørene skal produsere og legge nesten 63 000 tonn asfalt. Asfaltsesongen varer til godt ut på høsten, kanskje så lenge som november. Dette er avhengig av været. Prosjektlederne Jektnes og Gryte ber publikum vise hensyn og følge skilting og dirigering.

– Ta hensyn til de som jobber. Arbeidsfolk langs veiene er spesielt utsatt for ulykker, understreker Jektnes og Gryte.

Fylkeskommunen minner om at det kan komme endringer i planene underveis.

---

Her kommer det til å lukte nylagt asfalt:

Nord-Jæren:

Fylkesvei Hvor 506 Ålgård 4426 Fjermestad 4448 Bryne - Orre 510 Klepp 4510 Killingland 4490 Hoveveien 4526 Forus 4584 Tasta 4600 Torvmyrvegen

---