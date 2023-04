Mener dette mangler i kollektivtilbudet

Tirsdag holdt fylkespolitiker Erlend Kristensen (MDG) en interpellasjon i Fylkestinget. Han har et forslag han mener vil bety mye for kollektivtilbudet i regionen: Samkjøring.

I interpellasjonen viser han til Frankrike, hvor de har samkjøring som en del av kollektivtilbudet. I tillegg er flere samkjøringsprosjekter med kollektivselskap i gang i Norge.

MDG-politiker Erlend Kristensen holdt interpellasjon i Fylkestinget på tirsdag. (Skjermdump)

Slik kan det fungere, ifølge Kristensen:

Når en kjøper kollektivbillett, kan en også sitte på med en privatbil uten å betale ekstra. Kollektivselskapet betaler noe av inntektene til sjåførene.

Samkjøring er ikke løyvepliktig transport og vil ikke lede til skattbar inntekt.

En bruker eksisterende biler, som allerede kjører den samme strekningen, uten at en trenger å sette opp bussruter på tider av døgnet, hvor det er lite eller ingen trafikk.

For å rekruttere flest mulig til å stille opp kan en gjøre som de gjør i Frankrike. Der får en 25 Euro ekstra på første turen. Etter 10 turer får en 75 Euro i bonus. Når en har samkjørt 10 ganger, har det blitt en positiv vane, som en tjener litt ekstra på.

Han peker også på fordeler som at dette gir bedre kollektivtilbud i distriktene, det er sosialt, og at det billig for både sjåfør og passasjer.

– Det tradisjonelle kollektivsystemet virker bra i befolkede områder, hvor det er grunnlag for å opprettholde mange ruter med god frekvens. Men det kan være tider av døgnet og i helgene, hvor det mange steder ikke er et godt nok kollektivtilbud. Samtidig vil det de fleste steder være biler som kjører mer eller mindre hele døgnet. Samkjøring kan tette disse hullene og gi et kollektivtilbud hele døgnet og hver dag, sier Kristensen til RA.

– Samkjøring er ikke bare en god idé i vår region. Samkjøring er genial idé over alt. Det er altfor mange biler som kjører med kun en person. Bilene kan være et supplement til kollektivsystemet og gjøre at flere kan ha et fullverdig mobilitetstilbud, selv uten at de trenger å ha egen bil, legger han til.

– Det går alltid et «tog»

Han mener det er mange som vil være i målgruppen for et slikt tilbud.

– Typisk de som er miljøvennlige, vil benytte dette, enten som sjåfør eller gjennom bruk. Videre vil det være kjekt for dem som er utadvendte og liker å prate med ulike folk. Eller dem som synes bil koster mye, og vil heller bruke pengene på andre ting. Slik samkjøring vil også lede til at mobilitetsfattigdommen vi har i dag, ved at de som har bil kommer dit de vil når de vil, mens andre som ikke har bil, er avhengige av at det går en buss eller et tog. Med samkjøring, går det alltid et tog, for å si det slik, sier MDG-politikeren.

I forkant av tirsdagens møte sier han til RA at han håper MDG får flertall i denne saken, og at et tilbud om samkjøring etter hvert blir integrert i dagens kollektivtilbud.’

– Det ville betydd at vi får langt flere som vil kunne klare seg uten bil, samtidig som de får et fullverdig mobilitetstilbud 24/7. Det vil også gi flere passasjerer på bussen og toget, da totaltilbudet blir så mye bedre, sier Kristensen.

Positive politikere

Flere tok ordet etter Kristensen, og var positive til forslaget om å opprette en sak for å se nærmere på hvordan det kan gjennomføres.

Fylkesordføreren påpekte i sitt svar til interpellanten at kollektivselskapene Brakar og ATB samt Entur er i ferd med å teste ut løsninger knyttet til samkjøring, og mente det kunne være hensiktsmessig å avvente og se hvilke erfaringer en gjør i disse prosjektene før en vurderer å be Kolumbus starte opp igjen arbeidet med samkjøring.

40 stemte for fylkesordførerens forslag til vedtak: «Fylkestinget ønsker en sak til samferdselsutvalget, etter at kollektivselskapene Brakar, ATB og Entur har testet ut sine løsninger», og vedtaket fikk dermed flertall.

– MDG sitt forslag falt med 11 stemmer for. Selv om forslaget som ble vedtatt er litt mer passivt i forhold til å evaluere, er jeg likevel fornøyd. Jeg er sikker på at evalueringen blir positiv. Det er bare et spørsmål om tid før samkjøring blir en del av kollektivtilbudet. Slik sett ble det fullt gjennomslag for forslaget fra De Grønne, sier Kristensen til RA etter avstemningen.

40 stemte for Senterpartiets forslag: "Fylkestinget ønsker en sak til samferdselsutvalget, etter at kollektivselskapene Brakar, ATB og Entur har testet ut sine løsninger" (Skjermdump)