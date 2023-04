Dette er temaet for Stavanger Kammermusikkfestival 2023

– Vi ser fram til å invitere både lokalt og tilreisende publikum i alle aldre inn til flere opplevelser, skriver festivalen i en pressemelding.

Årets røde tråd, og tema, er «Norden.»

– Til lyden av brusende finske skoger, svensk midtsommer og norsk vårflor skal vi gjøre et forfriskende dypdykk i alt hva denne rike, men i europeisk sammenheng relativt unge, tradisjonen for kunstmusikk har å by på.

Især folkemusikken har vært en viktig inspirasjon for komponister, også i våre dager, ifølge pressemeldingen.

– I tillegg til vår stripe av glimrende musikere har vi også invitert noen av Nordens fineste skuespillere, dansere og forfattere til å geleide oss gjennom egne og andres verker. Og som alltid blir det familieforestillinger, spennende samtale, yogakonsert, og pubrunde, skriver festivalen.

– Kjøttkaker og rype

– Stavanger Kammermusikkfestival skal være en feinschmecker-restaurant som er åpen én uke i året og skal fryde både et publikum som ser fram til kjøttkaker og poteter i brun saus og dem som ønsker rype med sjokoladesaus servert på granbar, sier Christian Ihle Hadland, kunstnerisk leder.

På årets festival får de besøk av artister fra Norden, resten av Europa og USA: Henning Kraggerud, Lars Anders Tomter, Cam Kjøll, Liza Ferschtman, Michail Lifits, Jakob Koranyi, Ann Helen Moen, Ann Helen Moen, Emilia Amper, Stian Carstensen, Søren Rastogi, Marius Neset og Ragnhild Hemsing.

Vokalkvartetten New York Polyphony kommer tilbake etter besøket i 2017, og Oslo Kammerakademi kommer tilbake.

De får også besøk av den finlandssvenske skuespilleren Stina Ekblad, forfatter Jostein Gaarder og danser Hallgrim Hansegård.

– Som et musikalsk sidesprang byr vi også på en vill jazzkonsert med Stian Carstensen, Marius Neset og Thomas Strønen. Lyttelos og pianist Annabel Guaita har blitt en stamgjest hos festivalen, og i år kommer hun med sin Festival-lab. En løssnippet og musikalsk krydret samtale i samspill med smaksforsker Janice Wang hvor det skal utforskes hvordan lyd og musikk kan påvirke smaksopplevelse – og omvendt. Og igjen gleder vi oss til nytt samarbeid med byens eget Stavanger Symfoniorkester i år i samspill med fantastiske Emilia Amper på nøkkelharpe, skriver festivalen.

Barn og unge

De siste årene har festivalen hatt ekstra mye oppmerksomhet på barn- og unge, og også i 2023 ruller de ut den røde løperen for det yngre publikumet med to ulike familieforestillinger.

I Stavanger setter de opp forestillingen «LYSPRINSESSÅ» i Zetlitz-salen i Stavanger konserthus, og på Bryne setter de opp forestillingen «Eventyrstund i Storstova.»

I 2023 vil St. Petri kirke være hovedscenen i påvente av renovering av katedralen.

Det arrangeres også konserter i Ruinkirken på Sola og i Utstein Kloster på Mosterøy.

Det mer fornøyelige repertoaret legges til steder som Skur 2, Stavangeren, BGE Contemporary Art Projects, Hotel Victoria samt diverse barer i Stavanger sentrum.

Stavanger Kammermusikkfestival 2023 finner sted 08.–13. august.

Les mer om festivalen, og se detaljert program på Stavanger Kammermusikkfestival sine hjemmesider.