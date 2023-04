Inviterer til Fest etter fasten: – En kjekk aktivitetsdag for hele familien

På lørdag blir det en aktivitetsdag for alle i Kvaleberg park.

– Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til Fest etter fasten, lørdag 29. april kl. 11 til 14 i Kvaleberg Park i Hillevåg, skriver Stavanger Turistforening i en pressemelding.

De påpeker at Stavanger Turistforening de siste årene har jobbet mye med mangfold- og inkluderingsarbeid, og har på denne måten utviklet mange og gode samarbeid på tvers av ulike organisasjoner, kulturer og religioner.

Anastasia Godal, rådgiver for inkludering og Hillevågsatsing i Stavanger Turistforening. (Øivind Godal)

– På initiativ fra våre muslimske venner og frivillige i Stavanger Turistforening inviterer vi, sammen med gode samarbeidspartnere, til en kjekk aktivitetsdag for hele familien, sier Anastasia Godal, som er rådgiver for inkludering og Hillevågsatsing i Stavanger Turistforening.

Hun forteller at her vil alle få ta del i feiringen av eid og det blir en dag fylt med fellesskap, lek, aktiviteter og friluftsglede. Det blir også mulighet til å smake på mye god mat fra ulike kulturer og underholdende leker for hele familien, ifølge pressemeldingen.

– Vi ønsker alltid å få flere med ut på tur og å skape inkluderende møteplasser i nærfriluftslivet. Alle arrangement i regi av Stavanger Turistforening og våre samarbeidspartnere er alltid åpne og inkluderende for alle som ønsker å delta. I naturen er alle velkommen, sier Godal.

– Eid handler om å være sammen med familie og venner og spise god mat sammen. I tillegg er det barnas dag, med kjekke leker og aktiviteter. Alle er velkomne uansett bakgrunn, sier Umid Fotikh, som er turleder og frivillig i Stavanger Turistforening, og representant for Fedrenettverk i Stavanger kommune.

– Vi håper at flest mulig tar turen innom Kvaleberg park på lørdag. Hjertelig velkommen skal alle være til en innholdsrik dag i et stort og godt fellesskap, avslutter Godal.

Umid Fotikh (Johanne Fjelde)

---

Dette kan du få være med på førstkommende lørdag:

Smake på spennende mat fra forskjellige land og kulturer

Lære å sjonglere med sjongleringsgruppen FLAKS

Hilse på ponnier fra Terapiponni

Delta i konkurranser, friluftsaktiviteter og leker

Leke deg i hengekøye-parken

Biodanza og yoga

Nyte god musikk og dans

Flotte premier! Hovedpremien i år er et gavekort på to dagers overnatting på Stavanger Turistforenings lett tilgjengelige hytteperler, Nodhagen eller Gudland.

---