God stemning på Siddisløpet: – Løpebølgen er tilbake

Lørdag hadde mange funnet fram løpeskoene for å delta i «Siddisløpet – Den Gule Banken løpet», som går rundt Store Stokkavannet og er på 8,1 km.

Totalt 951 stykker var pr. fredag kveld påmeldt på barneløpet og hovedløpet.

Marie Kloster er daglig leder i IL Skjalg, som arrangerer Siddisløpet, hun er strålende fornøyd med antall påmeldte i år.

– Det er fantastisk! Løpebølgen er tilbake. Vi har ikke hatt så gode påmeldingstall siden 2019. Vi har hatt god markedsføring som har truffet godt, sier Kloster til RA.

Ikke siden 2019 har så mange deltatt i Siddisløpet som i år. (Tonette N. Haaland)

Hun forteller at målgruppen for løpet er alle – eliten og mosjonister.

– Det er et løp for alle som løper, enten du vil løpe for pers, ta deg en tempoøkt eller løpe rolig, forklarer hun.

Løpeglede

Det var stor jubel når startskuddet gikk av klokken 12. (Tonette N. Haaland)

– Hva er målet med å arrangere Siddisløpet?

– Målet er å spre løpeglede og en god opplevelse. Vi jobber med folkehelse hver dag og dette er et tilbud som favner alle. Det er også en viktig inntektskilde for klubben, sier Kloster.

Kvelden før løpet forteller hun at hun forventer en løpsfest på lørdagen.

– Været er nydelig og det kommer til å bli kjempe god stemning i mål og startområdet. Det blir kiosk og Den Gule banken som er hovedsponsor sponser alle med gratis goodybag når de kommer i mål. Jeg tror alle løpere går hjem med et smil om munnen og tenker at Siddisløpet- Den Gule Banken løpet er vårens løpsfest, sier hun.

I tillegg til hovedløpet arrangeres også Siddisspretten og Siddismarsjen.

Strålende vær, mange løpere og mange publikummere preget Siddisløpet 2023. (Tonette N. Haaland)

Mange store og små heiet på Siddis-løperne. (Tonette N. Haaland)

– Vi må ikke glemme barna, de er framtiden, ingenting er kjekkere å se barn løpe løp, for en glede og innsatsvilje! Og forhåpentligvis vil de melde seg inn i klubben etter på. Det er også viktig å tenkte på alle våre unge som er medlemmer i klubben, alle medlemmer i klubben får løpet gratis, det er viktig å gi noe tilbake til medlemmene våre, sier Kloster.

– Siddismarsjen satte vi i gang igjen etter noen år, på grunn av at vi vil at det skal være et tilbud for alle, enten om du løper eller går. De starter tidligere slik de også får oppleve den gode stemningen med å komme i mål med masse publikum.

2023-løpet var det 39. Siddisløpet som har blitt arrangert. (Tonette N. Haaland)

Løperåd

– Har du noen gode råd til de som vil være med i neste års Siddisløp?

– Start i en løpeklubb, start opp med løping med faste treningsdager, bli kjent med nye mennesker som også løper, disse vil dra deg med på tur. Delta på lokale løp, alle løp trenges ikke løpes for pers, ta den som en god treningsøkt og støtt opp om lokale løp. IL Skjalg har startet ny løpegruppe for mosjonister dette året, sier Kloster.

– Blir det noe ekstra spesielt med neste års løp, som da blir det 40. løpet?

– Vi starter planleggingen etter årets løp, men selvsagt må vi gjør noe stort!

Over 600 var meldt på hovedløpet. (Tonette N. Haaland)

Det var god stemning da Siddisløpet startet. (Tonette N. Haaland)