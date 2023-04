Melder om nedetid i helgen

Den Gule Banken Sandnes Sparebank bytter ut alle banksystemene denne helgen. Da går de fra danske SDC til norsk-finske TietoEvry.

− Mobil- og nettbank er derfor utilgjengelig i helgen fra klokken 14.00 i fredag 21. april til mandag 24. april. Minibanker kan dessverre heller ikke benyttes. Kort vil fungere til betaling, men uttak kan være ustabilt, sier Lene Nordahl, direktør for kundeopplevelser, i en pressemelding.

Når systemskiftet er gjort, vil kundene få tilgang til en helt ny nettbank. Privatkundene vil ikke merke de store forandringene, mens bedriftskundene får en større overgang.

− Derfor har vi informert alle kundene våre jevnlig i flere kanaler de siste seks ukene, slik at alle skal være best mulig forberedt. Vi mener at kundene vil oppleve at banktjenestene blir bedre etter konverteringen, og bankens ansatte er klare til å bistå de som eventuelt trenger det, sier Nordahl og fortsetter:

− Vi har vært gjennom et intensivt opplæringsløp de siste fire-fem ukene, og har superbrukere innenfor de fleste områdene. Tilbakemeldingen fra våre ansatte er at de føler seg klare og gleder seg til å ta i bruk nye systemer mandag morgen. Banken har dessuten vært på TietoEvrys plattform tidligere og mange opplever løsningene som mer intuitive, sier Nordahl.

[ Mener nye tall er godt nytt for inflasjonen og renten ]

[ Prisveksten krymper boliglånet ditt ]