Ordføreren på Ramadan-besøk: – Veldig lærerikt og kjekt

I forbindelse med det landsdekkende konseptet «Ramadan gjest», ble ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), invitert på middag hos familien Alkandemir på Tjensvoll.

«Ramadan gjest» ble startet av en gruppe norsk-muslimske ungdommer, og går ut på å invitere folk hjem under fastemåneden Ramadan.

Ramadan er en måned hvor muslimer over hele verden faster fra daggry til solnedgang. Det er en tid for refleksjon, bønn og solidaritet med de som lider av sult og fattigdom. Men det er også en tid for å dele mat og fellesskap med familie, venner og naboer.

– Det var en veldig hyggelig kveld, og det var kjekt å bli kjent med små og store i den hyggelige familien Alkandemir på Tjensvoll, sier Nessa Nordtun til RA.

Hun forteller at Mehmet Alkandemir tok kontakt og inviterte henne hjem til familien i forbindelse med «Ramadan gjest.»

– Det var enkelt å svare ja. I Stavanger bor det folk med bakgrunn fra nesten hele verden. Som ordfører i en av Norges mest internasjonale byer er jeg nysgjerrig på hvordan folk synes det er å bo i Stavanger, og lære mer om bakgrunnen deres, sier ordføreren.

Ordfører Kari Nessa Nordtun sier maten hun fikk var noe av det beste hun har smakt på lenge. (Stavanger kommune)

[ LO-Peggy i Stavanger: – Det tredje uttaket vil gjøre vondt for arbeidsgiverne ]

– Alle har noe å lære

Hun snakker varmt om konseptet «Ramadan gjest».

– Alle som er glad i selskaper med fantastisk mat og gode samtaler bør bli med på «Ramadan gjest.» Jeg synes familien Alkandemir og de andre vertene i «Ramadan gjest» er utrolig rause som åpner hjemmet sitt og bruker mange timer på å stelle i stand et festmåltid til folk de ikke kjenner på forhånd. Jeg tror vi er mange som har noe lære noe når det gjelder å være litt mer inkluderende og gå ut av komfortsonen, sier Nessa Nordtun.

– Var det god mat?

– Det var noe av det beste jeg har smakt på lenge. Først ble jeg servert deilige småretter, med blant annet hummus og ruller med kjøtt og ris. Så kom det en stor panne på bordet med lam og grønnsaker. Desserten var kake og baklava, som ble servert med tyrkisk kaffe. Det er lenge siden jeg har vært så mett, sier hun.

– Lærte du noe nytt eller fikk du noen nye inntrykk i løpet av kvelden?

– Det var selvfølgelig veldig lærerikt og kjekt å få være med på ramadan-feiring, høre mer om fastemåneden og ikke minst smake på all den gode maten. Familien fortalte en del om bakgrunnen sin fra Tyrkia og hvorfor de har måttet forlate hjemlandet. Det var også en god anledning til å møte innbyggere og høre mer om livet i Stanger og barnas framtidsplaner, sier ordføreren.

Les mer om «Ramadan gjest» her.