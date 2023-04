LOs kasse er full – kan streike i halvannet år

Streikekassene utgjør til sammen over 5,4 milliarder kroner. Totalt kan fagforbundene streike i 365 arbeidsdager, altså drøyt halvannet år, før pengesekken er tom, skriver Aftenposten.

Tallene ble først omtalt av FriFagbevegelse skriver at Fellesforbundet alene har 3 milliarder på bok. Dermed kan fagforbundene kan trappe opp streiken betydelig uten at de trenger å bekymre seg for å gå tom for penger til streikebidrag.

Sist gang det var storstreik, i 2000, varte streiken én uke. En storstreik vil si at konflikten er mellom de to store partene i norsk arbeidsliv, LO og NHO.

Fafo-forsker Kristine Nergaard sa mandag til NTB at streiken trolig blir kortvarig. Logikken bak er at man nå ikke skal løse vanskelige prinsipielle spørsmål som vil påvirke bedrifter og ansatte i lang tid, men bli enig om størrelsen på lønnsøkningen.

– Penger er tross alt lettere å forhandle om, sier Nergaard.

Hun sier hun vil bli «forundret» om streiken varer lenger enn to uker.

