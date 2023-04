Hva skal man gjøre med et forlatt ekornbarn?

Nå blir dagene langsomt lysere og mildere, og livet spirer rundt oss. Humlene suser, pinnsvin kryper ut av hi, fugler og ekorn blir født og tar sats for første gang. Men det går ikke alltid bra.

Hogging av trær midt i yngletiden, er en vanlig grunn til at ekornreder faller på bakken, og ekornmoren dør, opplyser Dyrebeskyttelsen.

Våren er perioden hvor mennesker oftest møter på ville dyr i sårbare tilstander. Det merker Angelica Ræge-Svendsen, viltansvarlig i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren.

– Det er høyt trykk om våren. Det merker vi godt på i innboksen og på Facebook. Men folk er oftere flinke til å skrive at de har sett et dyr som trenger hjelp, enn til å stoppe opp og hjelpe dem, sier Ræge-Svendsen.

- De siste to-tre årene vi har engasjert oss i ville dyr, sier Angelica Ræge-Svendsen er viltansvarlig i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren. Med et maskineri på 150 frivillige, hjalp organisasjonen 414 ville dyr i 2022. (Mari Wigdel)

For tre uker siden fikk Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren en e-post fra en fortvilt kvinne. I en skog i Eigersund lå et få uker gammelt ekorn alene og skrek. Kvinnen skal ha forsøk å legge ekornet tilbake i redet, men det var fånyttes, moren var borte. Ekornbarnet ble liggende som et sårbart bytte.

– Det er mye mulig mor er død. Stort sett når barn ligger alene, har moren blitt drept, ofte av en katt. Har ungen ramlet ut av redet, tar moren ofte barnet tilbake, sier Ræge-Svendsen.

Det ble avklart at Katarina Svendsen skulle hente ekornet så fort som mulig.

Katarina, som også er Angelicas lillesøster, har tidligere hatt ansvar for blant annet pinnsvin, ender og en svane med avklipt nebb. Ekornet ble døpt Snipp og fikk soverom i dusjen på badeværelset i huset på Sola.

– I begynnelsen måtte hun mates hver tredje time og det tok 40 minutter hver gang. Det var krevende. Det var som å ha en baby, sier Katarina.

Da Snipp flyttet inn i rehabiliteringshjemmet på Sola, måtte hun mates med morsmelkerstatning for geiter hver time. (Mari Wigdel)

Snipp, Snapp, Snute …

Da RA er på besøk på Sola hos fostermor Katarina Svendsen, har ekornet, som har blitt døpt Snipp, blitt seks uker gammelt. Etter å ha fått morsmelkserstatning i nær tre uker, har hun nå begynt å spise fast føde og har blitt et aktivt, lekent ekorn.

– Det er helt sykt hvor mye hun har vokst. Nå leker hun og kryper og hopper overalt. Hun liker veldig godt å krype opp i nakken min, sier Katarina Svendsen.

Katarina Svendsen er masterstudent og har derfor hatt fleksibiliteten til å ta vare på Snipp. Hele oppveksten har det å ta vare på dyr vært viktig for henne. (Mari Wigdel)

Om ytterligere seks uker skal Snipp ut i det fri igjen. Men hvis hun slippes fri uten å ha blitt sosialisert med andre ekorn, står hun i fare for å miste kontakt med instinktene sine og er sjanseløs i det fri.

Derfor håper Angelica og Katarina å finne et søsken til henne.

– Det vil alltid være en hemning å ha vokst opp i rehabiliteringshjem. Faren er at de blir for tamme og mister instinktene sine. Den ville verden er hard, sier Angelica og fortsetter:

– Det er i lek med andre ekorn at de lærer samspill. De får kjeft, blir bitt og kjenner styrken av sitt eget bitt. Vi vil slippe henne løs i et område med flere ekorn, men hvis hun ikke har sett et annet ekorn før, kan reaksjonen bli voldsom.

Eneste napp til nå er et kull med nyfødte ekorn som organisasjonen Ekornhjelpen har omsorg for.

– Det blir for krevende å begynne den prosessen på nytt, og når ekornene er gamle nok til å leke, skal Snipp slippes fri. Vi håper vi finner et omtrent på hennes alder.

Snipp trenger Snapp og Snute for at eventyret ikke skal være ute. (Mari Wigdel)

Høyt press: - Vi trenger mange, mange flere

Angelica Ræge-Svendsen har vært viltansvarlig i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren siden 2019. Med et maskineri på 150 frivillige, hjalp organisasjonen 414 ville dyr i 2022.

I dag er Angelica og Katarina eneste rehabiliteringshjem.

– Å ha en Sildemåke på badet sitt er mer utfordrende enn å ha en katt, men ville dyr skal ikke sosialiseres, de trenger bare å passes på og mates. De skal ut igjen så snart de er klare, og det er derfor ikke nødvendigvis mer krevende.

Ville dyr er på rehabiliteringshjem i kortere perioder enn husdyr

– Det kan være alt fra to dager til to måneder. Helst skal det ikke være lenger enn det. Hvis noen kunne tenke seg å bidra, er det bare å melde seg. Vi skulle absolutt hatt flere som kan ta vare på et dyr i noen uker. Alt man trenger er engasjement. Ville dyr trenger stort sett ikke mye plass. Duer eller fugler skal ha liten plass fordi de er syke og skadd. Snipp er det første ekornet Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren tar inn.

Det er høyt press på organisasjonen, forteller Angelica Ræge-Svendsen.

– Alt lener seg på frivillighet. Denne jobben skulle egentlig vært kommunal. Kommunen bør ta mer ansvar. Vi har så vidt hodet over vann og drukner halvveis hele tiden.

Om seks uker skal Snipp slippes fri. Fostermor Katarina har allerede funnet en skog hvor det er mange ekorn og ingen katter. (Mari Wigdel)

Viltforskriften åpner for at man kan rehabilitere vilt, så lenge dyret kan tilbakeføres sitt naturlige miljø innen rimelig tid. Før man begir seg ut på å prøve å hjelpe et dyr man tror er i nød, er det viktig å være helt sikker på at dyret faktisk trenger hjelp. Dyrebeskyttelsen har laget en veiledning for hvordan man kan hjelpe flaggermus, harer, ekorn, grevling, rev, rådyr og pinnsvin. Den kan du lese her.