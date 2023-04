Viktig flyrute tilbake i Stavanger

AIS Airlines, et nederlandsk regionalt flyselskap med base i Lelystad, overtar ruten mellom Esbjerg i Danmark og Stavanger fra mandag 22. mai 2023. Det melder selskapet i en pressemelding.

Esbjerg lufthavn ligger 15 minutter fra Esbjerg sentrum. Flyplassen tilbyr tre direkteruter til Aberdeen, Humberside og Stavanger. Flyplassen er også base for fire helikopterselskaper som betjener olje- og gassektoren samt offshore vindparker i Nordsjøen.

Hvert år flyr rundt 10.000 passasjerer fra Esbjerg til Stavanger, ifølge pressemeldingen.

– Flere selskaper i offshorenæringen kan dermed puste lettet ut over utsiktene til at deres ansatte igjen kan transporteres raskt fram og tilbake mellom Esbjerg og Stavanger, og at sektoren kan fortsette å utvikle seg, skriver selskapet.

– Vi er veldig glade for at vi så raskt har funnet oss til rette for å reetablere ruten med en ny operatør. Det er et must for en by som Esbjerg, hvor vi har en stor næringsklynge av energirelaterte bedrifter, og hvor vi må kunne transportere personell raskt og trygt ut i verden, sier lufthavnsjef på Esbjerg lufthavn, Susanne Kruse Sørensen.

Sentrum for oljeindustrien

– Vi er veldig glade for å fortsette denne ruten og vil gjøre den til en suksess. Vi har lang erfaring med å utvikle rutefly, sier Arend van der Meer, administrerende direktør i AIS Airlines.

I pressemeldingen påpekes det at Stavanger både er sentrum for olje- og gassindustrien, i tillegg til et yndet turistmål med spektakulære severdigheter. Dermed er det også mulig for turister å bestille billetter.

Ruten vil bli operert 6 ganger i uken: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og søndag.

AIS Airlines har satt inn et British Aerospace Jetstream 32-fly med kapasitet til 19 passasjerer.

Flyet vil være basert i Esbjerg og vil også kunne bookes for private eller forretningsmessige charterfly resten av dagen, påpekes det i pressemeldingen.