Setter opp dagstur til Mablis

Viking Adventures har satt opp fjordcruise med MS Gyda Haugesund til festivalen.

– Det vil si at lørdag 17. juni kan Haugesunderne fyre opp festivalstemningen på båten som går fra indre kai i Haugesund, dra på festival, for så å ta med seg den deilige stemningen tilbake igjen til Haugesund samme kveld, skriver festivalen i en pressemelding.

– Det er flere i staben vår som hvert år tar turen over fjorden for å være med å lage magisk festivalstemning i Vålandsskogen. Derfor er det ekstra gøy at det er lagt til rette for at gjester fra Haugesund får muligheten til å komme på besøk til oss samtidig som de kan legge hodet på sin egen pute når kvelden er omme, sier festivalsjef Eirin Sandstad, i pressemeldingen.

Mablis 2023 blir gjennomført 16. – 17. juni 2023.

---

Bekreftede artister 2023:

Aurora

Lars Vaular

Hilde Selvikvåg

Madrugada

Jonas Benyoub

Marstein

Bastian!

Dina Ögon

Stig Brenner

No. 4

Purified in Blood

Lekende Lett

Honningbarna

+ Flere vil bli annonser

---