Gjør det mulig å kjøpe bolig med en brøkdel av egenkapitalen

Boligbyggelaget Bate har tidligere lansert LeieEie AS sammen med A. Utvik, og nå kjører de straks i gang forkjøpsrunder for enda en ny boligkjøpsmodell døpt DelEie.

− Dette er kanskje den mest boligsosiale modellen i hele Norge. Med en inngangssum på kun 30 prosent av innskuddet, blir det mulig for langt flere å komme seg raskt inn i boligmarkedet. Her får du fordelene av rentefradrag og mulig verdiøkning på din andel av boligen, i stedet for å være låst i et dyrt leiemarked, sier Asle Skjærstad, administrerende direktør i A. Utvik-konsernet, i en pressemelding.

Det er mulig å melde forkjøp på de første 11 deleie-boligene (ni i Sandnes sentrum og to på Haugalandet) fra tirsdag 18. april.

Merete Eik, administrerende direktør i Bate. (Elisabeth Tønnesen)

Dette er deleie-konseptet

Med det nye deleie-konseptet kan du altså kjøpe bolig ved kun å finansiere tre tideler av egenkapitalen som kreves ved boligkjøp. Resten av innskuddet betales av LeieEie AS.

DelEie-kjøperen disponerer boligen fullt ut, betaler felleskostnader til borettslaget og et månedlig vederlag til LeieEie. Modellen baserer seg på at kjøperen gradvis kjøper større andeler av innskuddet, og til slutt eier hele boligen selv.

LeieEie-modellen, derimot, passer for de som har lite eller ingen egenkapital. Disse leier boligen av LeieEie AS i inntil fem år, og i løpet av disse årene kan de kjøpe ut boligen fra selskapet. Da blir deler av leien du har betalt omgjort til en rabatt på boligen, som så kan brukes som egenkapital.

For å få kjøpt bolig med DelEie- eller LeieEie-bolig, må du ha evne til å håndtere sine månedlige kostnader og eventuell annen gjeld.

[ Førstegangskjøper: − Jeg havner ofte sist på listen ]

Tilbys i flere byer

LeieEie AS kjøper boliger fra en rekke boligutviklere, og vil i løpet av kort tid tilby boliger med lei-til eie og deleie også i Bergen og Kristiansand. De har også inngått en avtale med Bate, som gir boligbyggelagets medlemmer forkjøpsrett på alle slike boliger i Rogaland og Agder.

– Siden vi innledet vårt samarbeid før jul i fjor, har vi hatt to runder med boliger på forkjøpsrett. Det har vært veldig populært, spesielt i Stavanger-regionen hvor det inntil nylig har vært få muligheter for folk som ikke kan finansiere boligkjøp på egen hånd, sier Merete Eik, administrerende direktør i Bate, i en pressemelding.

– Vi er veldig glade for å nå kunne tilby et enda mer attraktivt tilbud, og gleder oss stort til å se responsen, legger hun til.

[ Frykter akutt boligmangel vil presse prisene opp ]

[ Fikk leie-til-eie-bolig: − Spinnville egenkapital-krav ]