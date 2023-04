Legger ned: 40.000 bøker må ut

I starten av mars besluttet Kjell og Anne-Lise Gilje å legge ned Stavanger Antikvariat etter nær 50 år. Da RA skrev om nedleggelsen tilbake i mars, åpnet ekteparet for at andre kunne overta driften av antikvariatet.

– Hvis noen kunne tenke seg å overta, ville det vært det beste av alt, sa Anne-Lise Gilje til RA.

Kjell Gilje (84) og Anne-Lise Gilje (80) tok over driften av Stavanger Antikvariat i 2006. Noen måneder før hadde eieren Odd Noreger, som hadde drevet stedet i om lag 30 år, gått bort. Noreger var en nær venn av Gilje-paret, og selv om de begge nylig hadde gått av med pensjon, hadde de lyst til å ta over driften. (Mari Wigdel)

Fem personer har i etterkant kontaktet dem med interesserte om å overta driften. Men intet potensielt eierskifte har ført fram. Kjell Gilje mistenker at prisen på 400.000 kroner er avskrekkende for mange.

– Jeg har nok skremt dem vekk. Noen tror omtrent at de skal få det gratis. Jeg har ikke hørt fra dem igjen, sier Kjell Gilje til RA.

10 kroner for pocket

Siden har de dvelt ved hva som skal skje med bøkene og kommet fram til en avgjørelse. Nå skal Kjell og Anne-Lise prøve å selge unna én og én av de 40.000 bøkene. Hver lørdag og søndag fram mot sommeren, holder Stavanger Antikvariat avslutningsutsalg og åpent mellom klokken 11 og 16.

– Startskuddet går på lørdag. Vi kommer til å selge all pocket til ti kroner stykket. Mot slutten avholdes det auksjon, hvor vi selger noen av de flotte tingene vi har.

I dette skapet finner man blant annet førsteutgaven av Knut Hamsuns «Sult» fra 1890. (Mari Wigdel)

[ Høysesong for sykkeltyveri: − Flere av syklene våre har blitt stjålet ]

Stor betydning

Stavanger-forfatter Tore Renberg har vanket på antikvariatet siden ungdomsskolen og synes det er synd at driften nå innstilles.

– Det er utrolig trist for oss som er opptatt av litteratur, sier Renberg til RA og fortsetter:

– Det å gå og grave i gammel litteratur, i lokal litteratur og henge i det miljøet, har vært kjempeviktig for meg. Takk til Odd Noreger, for at han startet det, og til Kjell og Anne-Lise Gilje, for at de tok det videre. Takk for en voldsom innsats. For en som lever av litteratur og har vært opptatt av det hele livet, har de vært kjempeviktige.

Tore Renberg (Javad Parsa/NTB)

Renberg har forståelse for at Gilje-paret legger inn årene nå. Internetts inntog har endret premisset for litteraturformidling, mener han.

– Gilje tok ikke over driften i internettalderen. Hadde de gjort det, ville det vært annerledes. Alle antikvariat som klarer seg i dag, selger aktivt på nettet. Det er oppfordringen til dem som ønsker å starte antikvariat på nytt. Det går an!

Grobunn for nytt antikvariat

At det er god grobunn for et nytt antikvariat i Stavanger, er Renberg helt sikker på.

– Byen trenger et antikvariat. Det har aldri blitt lest så mye litteratur som i dag. Boken er stort sett en ferskvare. Det betyr at det er grævligt med ting der som er ute av sirkulasjon, som du kan finne i antikvariater. Litteraturen har ikke mistet sin posisjon, men måten å kommunisere litteratur på er veldig, veldig annerledes fra den gang Stavanger Antikvariat begynte, sier han.

– Du har ikke tid til å ta over selv, da?

– Jeg ler meg i hjel! Nei, men jeg er fast kunde og fast entusiast.

[ Tore Renberg inviterer til fest: – Skal gi ut en roman jeg har jobbet med i fem år ]