Dette blir temaet for ONS 2024

Torsdag formiddag offentliggjorde ONS temaet for neste års konferanse: «Imagine» eller på norsk: «forestill deg.»

– Vi har valgt Imagine fordi det gir oss en retning og sier noe om mulighetene og hva vi kan få til sammen. Vi har jobbet med fire grunnpilarer for temaet, klima, sikkerhet, lederskap og teknologi, og mener Imagine kan gi grunnlag for de virkelige gode diskusjonene, sier Inger Johanne Stenberg, kommunikasjonsdirektør i ONS, til RA.

Inger Johanne Stenberg er kommunikasjonsdirektør for ONS (Privat)

I videoen hvor temaet blir lansert, blir flere faktorer som kan påvirke framtiden listet opp – befolkning, vegetasjonen, sult, dehydrering og migrasjon, blant annet, før teksten «forestill deg neste generasjon,» står over hele skjermen.

På ONS sine hjemmesider påpeker de Imagine er mer enn bare et ord, det er en retning og en visjon, som er viktig for å ikke bare tenke på det som er realistisk i dag, men for å kunne forestille seg hva man kan oppnå i framtiden.

Kommunikasjonsdirektøren gjør det klart at de er veldig glade i temaet.

– Og med filmen vi har fått laget sammen med Fasett så kjenner vi at det sitter godt og gir en optimisme og oppfordring til å samarbeide og finne gode løsninger, sier Stenberg.

ONS har et mål om at temaet alltid skal være høyst relevant, og en guide for å sikre at ONS blir en ledende arena for læring, nettverksbygging og «business» for alle som er interessert i energi.

Feirer 50 år

– Hvilke forventninger har dere til ONS 2024?

– Vi har kjempe-forventninger til ONS 2024. Det har aldri vært mer relevant å snakke om energi, og komme sammen for å finne gode løsninger – og ikke minst skape skikkelig endring. I tillegg feirer vi 50 år, noe vi skal bruke som en anledning for å se framover, og virkelig forestille oss hva som kommer. For vi mener at om vi ikke klarer å forestille oss de gode løsningene, så er det og vanskelig å skape dem, sier Stenberg.





Tidligere tema

Dette er noen av temaene som har vært på ONS før: