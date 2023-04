Blir ny direktør for helse og velferd

Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider.

I dag er Stina Løkke kommunalsjef for helse og omsorg i Hammerfest kommune.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide er svært fornøyd med at Stina Løkke har takket ja til stillingen som direktør helse og velferd i Stavanger kommune, etter at Eli Karin Fosse etter eget ønske går over i en ny rolle i kommunen 1. august.

– Vi har hatt en direktør med stor arbeidskapasitet, og det får vi også i vår nye direktør. Hun har en formidabel oppgave foran seg. Helse- og velferdstjenestene står foran store endringer i årene som kommer som følge av den demografiske utviklingen. Vi trenger en direktør med stor evne til å tenke strategisk, og til å få med alle ledere og medarbeidere på arbeidet som må gjøres. Vi hadde flere kvalifiserte søkere. Det var en samlet vurdering ut fra de kriteriene som lå i stillingen som gjorde at Stina Løkke ble valgt, sier Vareide.

Gleder seg til å starte

Stina Løkke gleder seg til å starte i august, og ser fram til å bli kjent med både folkene og kommunen.

– Dette er nok en av de mest spennende stillingene i Norge innen kommunale helse- og velferdstjenester. Slik jeg har blitt kjent med Stavanger i ulike samarbeidsarenaer, er det en nytenkende og spenstig kommune som tør å gå nye veier. Det å få være med på å lede og utvikle helse- og velferdstjenestene i Stavanger trigget min interesse, sier hun.