Vil frede hummer og leppefisk i Stavanger

Hummerbestanden er blitt redusert med rundt 30 prosent nasjonalt i løpet av de siste tre generasjonene (54 år), anslår Artsdatabanken. Fiskeridirektoratet har ved to anledninger, først i 2014 og sist i 2020, oppfordret alle kystkommuner i landet til å ta initiativ til å opprette et fredningsområde for hummer for å styrke bestanden.

I Utvalg for miljø og utbygging (UMU) onsdag 22. mars, la administrasjonen fram sin innstilling med vurdering av hvilke områder hummeren skal vernes. Hensikten er at hummerbestanden kan vokse seg større og få flere avkom.

«Fredning vil styrke en svært sårbar hummerbestand og sikre at det kan fiskes hummer i Stavanger kommune også i framtiden», heter det i vurderingen fra kommunedirektøren. Disse områdene blir vurdert som gode:

Stavanger by: Et stort område omkring havnebassenget og byøyene.

Mortavika: Et område omkring ferjekaien.

Vignesholmane: Et område innenfor fuglefredningsområdet.

Utvalg for miljø og utbygging går inn for å frede hummeren i fire nye områder. De gjeldende områdene er: Stavanger by, Mortavika, Vignesholmane og deler av Hafrsfjord. (Mari Wigdel)

Utvider med Hafrsfjord

Utvalg for miljø og utbygging var samstemte da administrasjonens innstilling ble behandlet.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) fremmet et tilleggsforslag om å legge til et fjerde område: Hafrsfjord. I tillegg til at Stavanger kommune tar kontakt med Sola kommune for å se på mulighetene for å frede Solas del av Hafrsfjord.

– Vi har et problem. Administrasjonen har gjort en grundig jobb. Vi kan evaluere denne om noen år, sa Moi Nilsen (Frp).

Kommunedirektørens innstilling og Frps tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) fremmet et tilleggsforslag om å frede hummeren i Hafrsfjord. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Fra venstre: John Peter Hernes (H) og Leif Arne Moi Nilsen (Frp). (Stein Roger Fossmo)

Fiskeridirektoratet (FI) har siste ord i saken. Håkon Fossmark (MDG) håper og tror vedtaket fra UMU vil bli vedtatt.

– Det virker som det er stor enighet om at hummeren trenger fredning i Stavanger. Det er ekstremt godt dokumentert at dette virker. Det kommer til å gjelde fra sesongen 2023 allerede. Det er Fiskeridirektoratet som avgjør. Vi får se hva de til slutt lander på. Dette blir bra, sa Fossmark.

Under normale omstendigheter vil FI ha klar en beslutning før hummersesongen starter 1. oktober.

Vil totalfrede leppefisken

Da Utvalg for miljø og utbygging behandlet saken, var det stort engasjement rundt leppefisken. Leppefisk er populær som rensefisk i oppdrettsanlegg. Dette har medført høyt fiskepress i de områdene der disse artene lever naturlig.

I møtet etterspurte Leif Arne Moi Nilsen (Frp) mer oppmerksomhet mot leppefisken.

– Etter at det har blitt lukrativt på grunn av lakseoppdrett, er det nesten ikke leppefisk igjen. Dette er ikke regulert i det hele tatt. Hva mener kommunedirektøren om dette? Torsken spiser leppefisk. Torsken sprer den, de torskene jeg har fått de siste årene er tynne, sa Moi Nilsen i møtet.

– Det som skremmer meg, er at det ikke er noen rapporter på det. Hvordan var det for 20 år siden og hvordan er det i dag? Kan man bare fiske ubegrenset på denne fisken som er viktig i økosystemet. Jeg vil ha en sak på dette, sa Moi Nilsen til RA.

Birger Hetland (Sp) varslet at Senterpartiet vil fremme en interpellasjon i førstkommende UMU-møte.

Hetland har informert RA om at interpellasjonen er sendt inn og skal behandles i UMU onsdag 26. april.

Slik lyder forslaget han vil fremme: Utvalg for Miljø og Utbygging ber om en sak hvor direktøren ser på muligheten for totalfredning av leppefisk i Stavanger kommune.

Birger Hetland (Sp) fremmer en interpellasjon i førstkommende UMU-møte med forslag om totalfredning av leppefisken. Fra venstre: Frode Myrhol (Folkets Parti) (FP) og Birger Wikre Hetland (Sp) (Stein Roger Fossmo)

Dette ble vedtatt

Utvalget for miljø og utbygging slutter seg til vurderingene om hummerfredningsområdene som er gjort i saken.

Direktøren bes om å sende de tre foreslåtte områdene for hummerfredning på lokal høring.

Hafrsfjord tas med fredningen. Det tas kontakt med Sola kommune for å se på mulighetene for å frede hele Hafrsfjord.

Fakta om leppefisken

Leppefisk brukes som rensefisk i havbruksnæringen, og fisken har relativt stor betydning for å kontrollere nivåene av lus i merdene.

I norske farvann er det seks arter av leppefisk. Bergnebb, grønngylt, Berggylt, Grasgylt, Rødnebb/Blåstål og brungylt.

Særlig bergnebb, grønngylt, og berggylt blir brukt til å fjerne lakselus i lakseoppdrett.

I Norge startet målrettet fiske etter bergnebb i 1988.

Bruken av leppefisk i fiskeoppdrettsnæringen i Norge økte fra omtrent 1000 individer i 1988 til 3,5 millioner i 1999.

Fangstene av leppefisk har økt betydelig siden 2008.

I 2022 var totalkvote på 18 millioner leppefisk i Norge.

