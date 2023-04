Prisene stiger: – Blir garantert nye rentehopp

Prisene har steget med 6,5 prosent de siste tolv månedene, og det var strømprisene bidro mest til veksten, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra februar til mars 2023 steg prisene 0,8 prosent.

Årsaken til den økte veksttakten er først og fremst at prisene på strøm steg mer fra februar til mars i år sammenlignet med i fjor.

– Det var økningen i spotprisen i de nordlige prisområdene som sørget for oppgangen i strømprisene fra februar til mars. Spotprisen i de sørlige prisområdene hadde en flat utvikling den siste måneden, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

− Langt unna målet

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank framholder at de ferske SSB-tallene i stor grad er forventet. De viser nok en gang at inflasjonen har bitt seg fast.

− De fleste har spådd at det vil ta tid å få ned inflasjonen. Jeg tror de mange rentehoppene vil først og fremst få effekt på inflasjon siste halvår i år. Dessverre er vi svært langt unna Norges Banks mål om inflasjon på to prosent, og jeg tror vi vil se totallet først i løpet av 2025, sier Knudsen.

− At inflasjonen fortsatt er såpass høy, betyr at Norges Bank garantert setter opp renten på neste rentemøtet i mai. Jeg tror fortsatt at vi vil få ytterligere en renteheving i september, og at 3,50 prosent dermed blir rentetoppen, fortsetter han.

Påske førte til fall i matvarepriser

Fra februar til mars i år falt prisene på matvarer og alkoholfrie varer med 1,7 prosent. Det at flere lavpriskjeder har låst prisene sine, i tillegg til en tilbudskrig før påsken, bærer en stor del av ansvaret for prisfallet. Sjokolade er et eksempel på en var matvarene som har blitt billigere, hvor prisen er ned med 14,6 prosent.

Det er vanlig at matvareprisene faller noe rundt påsketider, men matvareprisene er likevel betydelig høyere sammenlignet med fjoråret. Sammenlignet med mars 2022, har prisene på denne varegruppen økt med 8,6 prosent.

Inflasjonen øker

Det er fortsatt vekst i kjerneinflasjonen. Fra mars 2022 til mars 2023 steg den 6,2 prosent.

– Fra februar til mars i år økte særlig prisene på klær og skotøy, hvitevarer og boligtekstiler, og bidro til en oppgang i tolvmånsedersveksten i kjerneinflasjonen, sier Kristiansen i SSB.

Både Handelsbanken og Nordea mener, i likhet med Knudsen i SR-Bank, at tallene peker på at det blir en ny renteheving fra Norges Bank i mai.

Blant annet fortsetter husleiene å stige, og 3,4 prosent høyere enn for ett år siden. Mellom februar og mars steg den 0,4 prosent.

– Det er vanlig at husleiekontraktene justeres etter konsumprisindeksen. Så når prisveksten er høy over tid, vil dette etter hvert gjenspeiles i økte husleier, sier seksjonssjef Kristiansen.

