Påsketrafikken flyter fint, men kjøreforholdene kan være rufsete i høyden

– Foreløpig er det mindre forsinkelser i dag enn i går. Det tyder på at folk har fulgt med på værmeldingen, sier trafikkoperatør Anne Hårstad i Vegtrafikksentralen øst.

Mandag ble det dårligere vær mange steder, og folk ble oppfordret til å kjøre hjem på søndag.

En dødsulykke på fylkesvei 26 i Trysil gjør at veien trolig vil være stengt i lang tid ved Engerneset.

På E16 Hønefoss i retning Sundvollen er det rundt 25 min forsinkelse, og på E18 Hemtunnelen i Tønsberg er det et kvarter forsinkelse i nordgående retning.

Snø og glatte veier i fjellet

I høyden er kjøreforholdene mer krevende, og det er kolonnekjøring på E134 over Haukelifjell.

– Oppe i fjellet kan det være litt snø og glatt, så man må kjøre etter forholdene og ta det med ro, sier trafikkoperatør Anniken Island i Vegtrafikksentralen sør.

– Ikke ta farlige forbikjøringer, da kommer en i hvert fall ikke fortere hjem, sier hun.

På fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er det fare kolonnekjøring, mens det på riksvei 7 over Hardangervidda er meldt om redusert sikt.

En kilometer kø på Lavik fergekai

Også i vest melder Vegtrafikksentralen om god trafikkflyt.

– Bortsett fra en kilometer med kø på Lavik fergekai og at bilister må stå over et par ferger, går det veldig fint på veiene i dag. Det er foreløpig ingen antydning til kø på E16, skriver de på Twitter.

Heller ikke på E39 i Rogaland meldes det om kø, og fergene i nord i fylket tar unna trafikken som kommer, melder de.