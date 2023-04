Speider Simen (18) er klar til å hjelpe i påskefjellet

Det er stor beredskap i fjellet i påsken. Blant annet er Speidernes beredskapsgruppe som vanlig på plass på Ådneram i Sirdal i påsken. Speiderleder Simen Bergset (18) er en del av mannskapet her.

– Vi er en del av den frivillige beredskapen i Sirdal og fjellene Sirdal- og Ryfylkeheiane. Vi gir førstehjelp, transporterer skadde til bilvei og deltar på søke-aksjoner. Alt er koordinert av politiet eller akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), sier Bergset til RA.

I påsken i år er det mellom 20 og 30 speidere som er beredt i Ådneram. Disse er fordelt på aspiranter som er mellom 16 og 18 år, mannskap som er over 18 år, og vaktledere som er over 25 år.

– Vi er klar med førstehjelpsutstyr, søkeutstyr, sikringsutstyr, pulk og snøskuter, sier Bergset. Men han påpeker at det viktigste er speiderne – som har personlig utstyr og kunnskap til og klare seg selv på fjellet, og hjelpe andre.

Se tips du bør huske på om du skal ut i fjellet i faktaboksen nederst i saken.

[ Dette er lurt å sjekke før du drar på ferie ]

– Slå av mobilen

– Hva er målet deres denne påsken? Er det noen spesielle ting dere trener på?

– Målet er å ha best mulig trente frivillige speidere, som har personlig utstyr og kunnskap til og klare seg selv på fjellet og hjelpe andre. I påsken trener vi på dette sammen med det utstyret vi bruker i aksjoner. Og vi skal være beredt hvis noen trenger hjelp, sier speiderlederen.

Han gjør det klart at for de som skal ut i fjellet er det viktig å bruke fjellvettreglene, slå av mobilen for å spare batteri, og nyte turen.

Bergset forteller at de ser en stor variasjon i skader på fjellet, men de vanligste er mulige brudd i håndledd og ankel.

– Hvordan er det å være frivillig i påsken?

– Det er verdens flotteste frivillige aktivitet å kunne være en del av vennegjengen i speideren og kunne hjelpe andre, sier 18-åringen.

Simen Bergset er sjåfør på snøscooteren, under en øvelse på transport av pasient. (Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest)

[ Dyrere USA-tur: − Tenker mer på budsjett i år ]

Røde Kors på plass

Fridtjof Voss i Rogaland Røde Kors Hjelpekorps (RKH), forteller at Beredskapen i Heiane er veldig god.

Slik er Røde Kors-stasjonene bemannet:

Sinnes er bemannet av Sandnes RK.

Josdal i Sirdal er bemannet av Flekkefjord RK.

Hunnedalen i Gjesdal er bemannet av Stavanger RK.

Stavtjørn i Bjerkheim er bemannet av Bryne RK.

Gullingen i Suldal er bemannet av Suldal RK.

Fridtjof Voss i Rogaland Røde Kors Hjelpekorps (Privat)

– Røde Kors forbereder seg på påsken med øvelser og kursing hele vinteren før påske, sier Voss til RA.

Han viser til at det for eksempel har blitt arrangert «ferdsels-kurs og redning skred» av Rogaland RKH for alle frivillige i Sør-Vest politidistrikt. Det har også blitt arrangert scooterkurs og kurs i kvalifisert søk og redning (KSOR) for nye medlemmer.

Voss gjør det klart at de som skal ferdes i fjellet i påsken bør bruke fjellvettreglene og sjekke skredfaren på varsom.no aktivt, slik at det ikke skjer noe med den enkelte i fjellet.

– Bruk fjellvettreglene og kom dere på tur. Nyt turen selv om den kan bli kort. Ta med noe å bite i, og noe klesskift – det trenger ikke alltid å være deg selv som trenger hjelp, råder han.

[ Russisk revolusjon i Stavanger konserthus ]

Dette er viktig å ha i sekken

Pakker du sekken for å ha det komfortabelt på påsketuren, bidrar du samtidig til beredskapen på fjellet, sier Norsk Folkehjelp. (Norsk Folkehjelp)

Norsk Folkehjelp forbereder seg på en påskehelg med høy aktivitet i fjellet.

– Har du med deg en varm jakke, sitteunderlag og mat og drikke i sekken på påsketuren, så vil du ha det komfortabelt når du setter deg ned i en pause. Samtidig kan det du har med også hjelpe andre som trenger bistand, sier Jonas Vikran Hagen, seksjonsleder for førstehjelp og redningstjeneste i Norsk Folkehjelp, i en pressemelding.

– Mange av de som går seg vill eller skader seg på tur, vil oppleve å måtte vente på hjelp. Da er det risiko for å bli nedkjølt. Derfor er det viktig at man har med varme klær og noe ekstra utstyr i sekken. Likevel er det mange som drar ut på tur relativt tynnkledd og uten sekk, kanskje fordi de skal gå en rask treningstur uten stopp. Innholdet i sekken din kunne bidratt til å redde noen som trenger hjelp, sier Vikran Hagen.

Han anbefaler også å ha med en powerbank i sekken, i tilfelle batteriet på mobiltelefonen går tomt.

– Mobilen har blitt utrolig viktig for å kunne tilkalle hjelp. Dekningen på fjellet er nå rimelig god, selv om man ikke kan satse på at man kan bruke den overalt. Derfor er det viktig å ikke gå tom for batteri, slik at man kan tilkalle hjelp både til seg selv og andre, sier Vikran Hagen.

[ Easee: – Vi endrer ikke laderen ]

Mange i beredskap

Det er omtrent 2000 i den frivillige beredskapen til Norsk Folkehjelp, og som er stasjonert over hele landet. I fjor var de med på over 400 redningsoperasjoner.

– Vi kommer så fort vi kan, men ofte blir det litt ventetid før hjelpen ankommer. Da kan det være fare for nedkjøling. Derfor er varme og vindtette klær så viktig å ha med. Noen ganger kan en enkel skade som gjør at man ikke kommer seg videre, utvikle seg til en situasjon med nedkjøling. Det kan i verste fall være livstruende, sier Vikran Hagen.

Han håper flere vil være med i arbeidet med å hjelpe de som er i nød.

– Vi ønsker oss nye medlemmer til alle våre redningsgrupper. Behovet for hjelp er stort, og det gjelder gjennom hele året. Blir man frivillig i Norsk Folkehjelp får man grundig opplæring, og kan bidra når man selv ønsker det, sier han.

---

Fjelltur-tips:

Bruk fjellvettreglene.

Skru av mobil, for å spare batteri.

Følg med på varsom.no aktivt.

Dette bør du ha i sekken:

Varme klær

Sitteunderlag

Mat og drikke

Nødlader

Refleksvest (for å være synlig på lang avstand)

Shelter (lett og vindtett telt)

Kilde: Speidernes beredskapsgruppe, Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

---

Rolig start på dagen ved HRS Sør-Norge. Ønsker alle som skal nyte turer i det fjellet de nærmeste dagene en fin dag. Repeter Fjellvettreglene, frisk opp eller skaff deg ny kunnskap på https://t.co/CKRKwrND9J, lytt til de lokale fjellfolkene og ha en God og Trygg Påske-tur! pic.twitter.com/KyqFSiaTsH — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) April 3, 2023