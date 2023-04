Boligprisene stiger kraftig: Venter økte priser over tid

Onsdag 5. april, midt i påskeferien for flere av oss, la Eiendom Norge fram boligprisstatistikken for mars 2023. Tallene deres viser at boligprisene i Norge steg med 1,2 prosent i mars 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,5 prosent.

− Boligprisene steg kraftig i mars. Så langt i år har boligprisene steget med 5,8 prosent og storparten av boligprisfallet gjennom høsten 2022 er nå hentet inn igjen, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger med omegn. Her har det vært en prisoppgang på 9,1 prosent hittil i år.

Boligprisene i Stavanger steg med 2,6 prosent i mars. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,5 prosent. Det ble solgt 509 boliger forgående måned, noe som er 9,5 prosent flere sammenlignet med samme måned i fjor. I mars ble det imidlertid lagt ut 449 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 21,5 prosent færre sammenlignet med samme måned i 2022.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 33 dager. Det er raskere enn landet for øvrig, som hadde et snitt på 42 dager. Medianboligen i Stavanger koster nå 3.750.000 kroner.

Laila Neverdahl er administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom. (Ruth Siri Espedal Lycke)

Lavere tilbud kan presse prisene opp

Laila Neverdahl, administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom, sammenligner årets mars-salg med pandemiåret 2020, som altså var på samme nivå når det gjelder antallet boliger for salg.

− Summen av rentehevingene og andre økte kostnader betyr åpenbart mye for antallet boliger som legges ut for salg. Rentehoppene og økte kostnader gjør tilsynelatende at folk venter med å selge boligen sin. Det er ikke unaturlig at økt usikkerhet og uro gjør at flere avventer å legge ut boligen for salg, sier Neverdahl til Rogalands Avis.

− Samtidig ser vi at salget av boligene som er i markedet, går bra, og at salget i mars overgår antall nye boliger i markedet. Framover får vi redusert tilbud, altså færre boliger i markedet, noe som over tid vil betyr økte priser. Selv om rentehevingene normalt betyr en reduksjon i boligprisene, tror vi det reduserte tilbudet kompenserer for denne effekten framover, fortsetter hun.

På Nord-Jæren har det vært en reduksjon på hele 20 prosent i antallet boliger som legges ut for salg. De nasjonale tallene viser en nedgang på 16 prosent.

«Den neste oppturen»: Oslo og Stavanger skiller seg ut

Forut for publiseringen av boligprisstatistikken for mars, uttalte seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken at de tror på boligprisfall totalt sett i år, etterfulgt av rentekutt og sterkt oppsving de neste årene, særlig i Oslo og Stavanger.

– Vi advarer om at det kommende oppsvinget i Oslo igjen kan bli ubehagelig sterkt, dersom renteutviklingen blir svakere enn hva vi nå ser for oss, sier Midtgaard til E24.

Det forventes sterk boligprisvekst i Stavanger framover. (Harald M. Valderhaug/The credit “Photo: Harald M. V)

Ifølge henne vil en kombinasjon av rentetopp på 3,75 prosent i år, etterfulgt av rentekutt fra tredje kvartal neste år, høy befolkningsvekst og ekstrem lav byggeaktivitet, muligens føre til for få nye boliger over tid.

Midtgaard påpeker at også Stavanger er et område hvor «den neste oppturen» kan få mer fart. Dette er en konsekvens av økte oljeinvesteringer, som trolig gir flere arbeidsplasser og sørger for en relativt sterk lokal lønnsvekst.

Kan bli prisfall til høsten

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank synes at utviklingen i boligmarkedet er mer positivt enn han fryktet i høst − for til tross for mange rentehopp, har ikke prisene falt tilsvarende.

− Hovedforklaringen på dette er at arbeidsledigheten har holdt seg svært lav. En annen faktor er utlånsforskriften som trådt i kraft ved nyttår som gjør det mulig å låne mer enn tidligere, sier Knudsen til RA.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank. (Jan Inge Haga/Sparebank 1 SR-Bank)

Han tror vi vil se samme tendens resten av året.

− Prisene vil holde seg nokså stabile, og det vil være færre boliger enn vanlig i markedet. Vi ser at flere venter med å selge, så spørsmålet er hvordan det påvirker prisene. Jeg tror ikke på markant fall i prisene, men at vi vil se noen måneder i høst der prisene faller noe, sier Knudsen, og fortsetter:

− Det vil være klare regionale forskjeller også framover. Jeg tror prisene i Oslo vil falle mer enn landssnittet grunnet høy gjeldsgrad og at prisene der i utgangspunktet er svært høye. Stavanger, Kristiansand og Bergen vil nok holde seg bedre enn landssnittet, særlig Stavanger på grunn av den høye aktiviteten i energisektoren. Både Stavanger og Kristiansand har dessuten hatt en svak prisutvikling det siste tiåret.

