30 har meldt seg som natteravn etter folkemøte om ungdomskriminalitet: – Viser at folk bryr seg

– Jeg er veldig glad for det store oppmøtet. Det ble stinn brakk på bydelshuset. Det viser at det er behov for informasjon og at folk bryr seg. Det er kjempebra, sier leder av Tasta kommunedelsutvalg, Leif Høybakk, til RA.

Men det var få representanter fra den viktigste gruppen.

– Det var litt for få unge på møtet, dessverre. Planen videre er å komme i direkte kontakt med barn og unge i en eller annen form. Å møte dem og høre hvordan de har det, er det neste jeg ønsker å gripe tak i.

I forkant av folkemøtet ble det sendt ut en spørreundersøkelse om hvor trygge folk føler seg på Tasta. Den hadde få svart på, men i dagene etter møtet har det kommet inn lagt flere svar.

– Vi har over 100 besvarte spørreundersøkelser og der kommer folk med ganske mange innspill til hva som kan gjøres. Det gleder vi oss til å gjøre en analyse av og se på hva vi kan gjøre med dem. Jeg har ennå ikke fått et inntrykk av hvordan folk rangerer trygghetsfølelsen sin, sier Høybakk.

30 nye natteravner

Nå har også Natteravnene på Tasta fått nye muskler.

– Vi har fått bortimot 30 nye Natteravner på Tasta. At vi har fått såpass mange nye er kjempebra. Det er klart at folk er betenkte når det er så alvorlige hendelser. Jeg håper de fikk trygghet i at det ble understreket at det er mange instanser som jobber med akkurat denne problemstillingen. Og selv om det ikke er noe konkret vi kan gjøre, kan vi være trygge voksne som er til stede

Høybakk merker seg også at diverse Tasta-sider har fått mange flere følgere på Facebook.

Vi er inni en veldig god prosess med å knytte kontakt med innbyggerne. Å knytte kontakt mellom politikere, Tasta frivillighetssentral og innbyggerne er veldig bra. Vi håper vi kan bygge videre på det.

Høybakk merker seg også at diverse Tasta-sider har fått mange flere følgere på Facebook.

– Gjelder et fåtall

Over 200 personer var til stede da Tasta kommunedelsutvalg arrangerte folkemøte i Tasta bydelshus tirsdag kveld.

– Vi er ikke samlet her for å finne syndebukker, eller for å gjøre det vanskelig for noen som allerede har det vanskelig. Hensikten er å finne ut hva du og jeg kan gjøre for at det skal bli tryggere på Tasta, sa Leif Høybakk, leder av Tasta kommunedelsutvalg.

I helgen viste Aftenbladet at det i fjor høst var en rekke alvorlige kriminelle hendelser i Tasta begått av barn og unge. Knivtrusler, ran og skadeverk preger statistikken. I januar ble en 16 år gammel gutt slått i hodet med en hammer av jevnaldrende. Politioverbetjent og U18-leder Erik Håland sa overfor Aftenbladet at Tasta peker seg ut som et problemområde.

Preben Andersen og Jørgen Torstveit fra politiet var til stede for å snakke om situasjonen.

– Det har vært noen hendelser av alvorlig karakter. Men det er snakk om få ungdommer. Dette gjelder ikke ungdomsmiljøet som helhet, men et fåtall ungdommer, sa Jørgen Torstveit.

Det ble lagt fram en rekke statistikker. Det var 30 vinningssaker og 15 voldssaker på Tasta i 2022. Til sammenligning var det 833 vinningssaker i Stavanger og 238 voldssaker.

– Det er ganske mange andre plasser i Stavanger det skjer kriminalitet enn akkurat på Tasta, sa Preben Andersen.

– Det meste er interne oppgjør. Det er sjelden at man ser at det er umotivert, blind vold, sa Preben Andersen

– Det meste er interne oppgjør, eller gjeldende aldersgrupper. Det er sjelden at man ser at det er umotivert blind vold.

Slik oppsummerte politiet situasjonen på Tasta:

Enkeltpersoner begår majoriteten av kriminaliteten i bydelen

Tilreisende ungdommer, så vel som tilhørende

Noe stygge/grovere voldssaker (mulig korrelasjon med økning i farlige gjenstander)

Politiet, kommunen med barnevern, Uteseksjon og skolene jobber tett sammen for å forebygge kriminalitet (SLT modellen)

Ungdommer med sammensatte utfordringer, som har behov for hjelp og får hjelp fra ulike instanser

Utsatt og sårbar ungdom

Inkludering ikke ekskludering

Vær en tydelig voksen som sier ifra (grensesetting)

Ta tilbake lokalmiljøet, være ute på kveldstid og helger

Tasta skal være en trygg plass å bo og oppholde seg

Ingen holdepunkter for å si at det er verre på Tasta enn andre bydeler

Ikke stigmatisere

SLT- koordinator Elliot Kim Jørpeland jobber tett med barn og unge med utfordringer i Stavanger.

– Jeg føler ikke overskriftene gir et helt dekkende bilde av situasjonen. Når det skjer sånne type ting, er det viktig at vi som et lag rundt barnet, med ulike roller i et velferdssamfunn, tar et ansvar og bygger et stillas og prøver å reparere når noe har gått galt.

Jørpeland understreker at dette ikke gjelder alle ungdom.

– De fleste har det veldig bra. Det finnes ikke vanskelige barn, men barn som har det vanskelig. Folk flest har lyst til å være greie med hverandre. Mange av de barna og ungdommene som begår kriminalitet har aleneforeldre.

Han oppfordrer foreldre til å ta ansvar og bry seg.

– Det er viktig at vi som solidariske foreldre, tar et ekstra ansvar for dem. Prøver å ta vare på dem så godt vi kan, ikke stigmatisere dem. Her må vi ikke frastøte dem. Vi må inkludere, ikke ekskludere, sa Jørpeland.

Tilhørighet

– Det er trist å se at volden øker. Det er trist med omsorgssvikt. Det er nesten sånn at man får tårer i øynene av dette, sa Knut Maubach til RA

Maubach har 30 års fartstid som lærer ved Godalen videregående skole.

Knut Maubach er også politiker i Ap og medlem av Tasta kommunedelsutvalg. (Mari Wigdel)

– Det er viktig å være den personen som bryr seg. Vi ser hvor viktig det er for ungdom å ha faste rammer og at ungdom skal føle at voksne vil dem vel. Tilhørighet er alfa og omega – uten den er man på ville veier.

– Bekymringsfullt

Det ble avholdt paneldebatt hvor innbyggerne fikk anledning til å stille spørsmål.

Hilde Rasmussen jobber på Kiwi Tasta og er mor til to gutter på 13 år. Under paneldebatten forteller hun at i forbindelse med stenging i 23-tiden, opplever hun at ungdom helt ned i 11-års alderen henger utenfor butikken.

– Jeg blir bekymret når så små ungdommer er ute så sent i ukedager. Hva kan vi gjøre?, spurte hun panelet.

Rasmussen opplevde ikke at hun ble klokere på hva hun skal gjøre, men er svært glad for det store oppmøtet.

– Det er godt å se så mange stille på et sånt møte, at så mange er genuint interessert i gjøre noe for at Tasta skal bli en bedre plass å leve.

Hun legger til:

– Nå bor jeg her, og jeg er bekymret, men jeg drar ingen steder. Dette forflytter seg. Tidligere var det likt på Våland og vi har også hørt om Kvernevik. Jeg tror ikke det er fryktelig mye verre på Tasta, sier Rasmussen til RA.