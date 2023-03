Nordea flytter inn i Smedvigkvartalet

Det forteller Nordea i en pressemelding.

– Et fullservice tilbud samt nærhet til andre finansaktører var avgjørende for at vi flyttet til Smedvigkvartalet, sier Sveinung Hetland, Banksjef i Nordea Rogaland i en pressemelding.

– Det å kunne flytte inn i et bygg som dette vil uten tvil ha en positiv effekt for våre nåværende kollegaer og framtidige Nordea ansatte, fortsetter banksjefen.

Nordea skal leie to etasjer, en etasje for ansatte og en etasje for kundesenteret. Disse lokalene er allerede under full rehabilitering for øyeblikket.

– Planlagt innflytting er oktober 2023, men det kan bli tidligere dersom rehabiliteringen blir ferdig før, sier Hetland.

Finansområdet Bjergsted

Nordea tar med seg førti ansatte til Smedvigkvartalet.

– Vi flytter til Smedvig med dyktige rådgiver innen privatmarkedet, bedriftsmarkedet, Nordea Finans, Private Banking og flere andre nasjonale roller, sier Hetland.

Markedsdirektør i Smedvig Eiendom, Sjur C. Monsen, er fornøyd med å få Nordea som leietaker i Smedvigkvartalet.

– De er et selskap som passer veldig bra inn i området, sier Monsen i en pressemelding.

Storebrand og Skagenfondene skal snart rykke inn hos Bykronen i Bjergsted.

Fra før finner man Danske Bank, Søderberg og Partners, Valter, SR-Bank, Pareto Wealth Management, Heimdal og flere andre selskaper innen bank og finans i Bjergsted.

– Snart flytter Storebrand og Skagenfondene inn hos Bykronen. Man kan trygt si Bjergsted har blitt finansområdet i byen, sier markedsdirektøren.