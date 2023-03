Slik blir været i starten av påsken

Anne Solveig Andersen er vakthavende meteorolog ved værvarslingen på Vestlandet, og kan fortelle at været ser lysere ut allerede fra fredag.

– Det går mot en bedring. På fredag blir det litt nedbør, som henger igjen sør i fylket. Men ellers er det skyet oppholdsvær først på dagen, også går det mot lettere skydekke gradvis, sier Andersen til RA.

Hun forteller at det vil være østavind, og at det kan blåse litt i fjellet.

– Ellers ser det ut til å bli en forholdsvis grei dag, som går mot bedring, men det tar nok litt tid før skyene er helt borte da, understreker hun.

Fin lørdag

– Lørdagen ser bedre ut. Da er det helt klart større sjanse for sol, og det ser ut til å bli rolige vindforhold, og egentlig fint vær på lørdagen, sier meteorologen.

Været holder seg mest sannsynlig oppe på søndagen, og starten av neste uke også.

– Det kan komme skyer i perioder, men det er vanskelig å si detaljert akkurat når de kommer -men det blir mer skyer på søndag og mandag enn på lørdag.

– Men vi får en relativt fin start på påsken?

– Ja, vi gjør egentlig det. Palmehelgen blir ganske så bra.

[ Gladmat har satt seg et mål om å bli best på dette ]

Er vinteren over?

I starten på neste uke, på tirsdag, er det mer vind, forteller meteorologen.

– Men det ser ikke som det blir voldsomme nedbørsmengder, hvis det kommer noe.

– Det er sikkert mange som lurer på om det er fare for mer snø i nærmeste framtid? Eller er vinteren over?

– Det ser ikke ut som det kommer voldsomme snømengder nå med det første, men våren er litt sånn at man vet jo aldri. Jeg kan ikke love at det ikke kommer perioder med snø, men per nå ser det ikke ut som det kommer store mengder med snø, hvert fall, sier Andersen.

– Er det noe spesielt de som skal ut i påskeutfarten på fredag eller i nærmeste framtid bør tenke på i forhold til været?

– Det er jo alltid greit å huske at værvarselet er ferskvare, og det er greit å følge med. Hvis du skal opp i fjellet er det viktig å følge med snøskredfare på varsom.no blant annet. For Heiane er det nå betydelig snøskredfare, med oransje farevarsel. Du får en detaljert beskrivelse av faren hvis du går inn på varsom.no, råder meteorologen.

[ Svak krone gir dyrere ferie − også i «billig-land» ]

Redd nordmenn ikke tar solen på alvor

Ifølge en fersk undersøkelse utført av YouGov for Farmasiet oppgir nærmere 300.000 nordmenn at de ble solbrent under fjorårets påske. I aldersgruppen 18–29 år ble 18 prosent solbrente. I fjor falt påsken senere med dertil hørende sterke UV-stråler.

­– Det manglet ikke på advarsler og anbefalinger om å ta sine forholdsregler i fjor. Og selv om UV-strålingen denne påsken ikke kommer opp mot nivået vi hadde da, er det all mulig grunn til å være føre var. Vinterblek hud blir lett solbrent, og det er ofte når man bare er utendørs – uten at man egentlig hadde tenkt å sole seg – at man gjerne blir brent, sier farmasøyt Stig Henning Pedersen i Farmasiet, i en pressemelding.

Undersøkelsen avdekker også at nordmenn har ganske lav kunnskap om sol og solkrem, og at mange myter får leve i beste velgående.

– At nordmenn fortsatt glemmer å smøre seg (12 prosent) og at 25 prosent av menn (mot 12 prosent kvinner) mener de må bli påmint å bruke solkrem, er dessverre ikke noe nytt. Mer bekymringsfullt er det at mange fortsatt ikke vet forskjell på UVA- og UVB-stråling, sier Pedersen.

I undersøkelsen svarer nemlig 39 prosent at de tror UVA-stråler gjør oss solbrente.

– UVB-stråler er det folk flest har et forhold til, for disse strålene merker man ved at man blir brun og brent. UVB-strålene går ikke gjennom skydekke, vinduer og bilruter, men det gjør derimot UVA-strålene. Sistnevnte er dermed aktive hele året, og siden man ikke merker disse strålene kan de være ekstra utfordrende, forklarer Pedersen.

[ Varsler stor påskeaksjon: Vil gjøre utfarten tryggere ]

Kan bruke gammel solkrem

En annen myte som har forvirret nordmenn, er hvorvidt man kan bruke gammel solkrem. 27 prosent mener at den ikke lenger gir beskyttelse. Pedersen mener det er en sannhet med modifikasjoner og oppfordrer folk til å ta en påskesjekk av solkremen fra i fjor.

– Lukter den greit og ser grei ut kan du mest sannsynlig bruke den. Om den har vært åpnet mer enn et år, garanteres det imidlertid ikke lenger for solfaktoren. Det er likevel bedre å bruke en litt for gammel solkrem enn å ikke bruke solkrem i det hele tatt, poengterer Pedersen, før han avslutter:

– Lav kunnskap og slurving med solkrem kan føre til skadet hud og plager senere i livet. Det er dessverre ikke uten grunn at Norge er i verdenstoppen i forekomst av føflekkreft, så jeg håper folk er forsiktige med sola i påsken.