Varsler stor påskeaksjon: Vil gjøre utfarten tryggere

– Vårt aller fremste råd er å slappe av og unngå å ta sjanser i trafikken. Mange stresser med å komme seg til hytta, og da synker dømmekraften. Det er rett og slett ikke verdt det, sier Marianne Melheim Madsen, rådgiver for trafikksikkerhet i NAF, i en pressemelding.

I Rogaland står frivillige fra to lokale NAF-lag klare ved like mange Circle K-stasjoner denne uken. De skal gi gode råd om kjøreforhold, trafikksikkerhet, pakking og sikring av påskebilen.

Her er aksjonstidene:

Circle K Ølensvåg – Fredag, klokken 12–17.

Circle K Ålgård – Fredag klokken 14-18, og lørdag klokken 9–13.

Påskeaksjonen til NAF og Circle K Norge er svært populær både blant store og små kunder, ifølge partneransvarlig Kjetil Svenheim i Circle K. Foruten gode tips og råd, blir det både konkurranse og giveaways. Noen stasjoner gir også bort gratis is til barna.

– Det er 15 år siden vi startet med påskeaksjon sammen med NAF, og dersom vi sammen klarer å avverge bare én alvorlig ulykke, er det verdt det. Vi ser at mange senker skuldrene når de kommer i prat med NAFs kunnskapsrike og lokalkjente eksperter, sier Svenheim.

Elefanten i baksetet

Mange av oss kan fremdeles bli flinkere til å pakke bilen før påskeutfarten, mener Marianne Melheim Madsen.

– Ved bråstopp eller kollisjon i 50 kilometer i timen, vil en iPad komme susende fra baksetet med en tyngde tilsvarende 12 kilo. Dersom familiehunden er usikret, kan du bli truffet av en kraft som tilsvarer en liten elefant. Derfor er det utrolig viktig at alle løse gjenstander er sikret – og at hunden sitter trygt i et solid bur i bagasjerommet, sier hun.

---

Slik pakker du påskebilen:

• Den tyngste og største bagasjen skal legges nederst og innerst i bagasjerommet.

• Takboks bør kun brukes til skiutstyr og lette ting, som klær. Ta hensyn til hvor mye vekt både takboksen, takstativet og selve taket tåler.

• Fyll riktig mengde luft i hjulene.

• Rens dekkene før du drar. Salt binder veistøv og annen forurensing på dekkene og gjør dem glatte.

• Alle dyr må sikres. Hunden bør være i eget bur i bagasjerommet.

• Oppbevar kun myke ting i kupeen. Unngå at harde gjenstander ligger løst i bilen.

* Nettbrett og mobiler bør også sikres. Skaff en holder som festes til setet foran.

* Når bilen din er tungt lastet, oppfører den seg annerledes enn den pleier på veien. Kjør forsiktig!

Kilde: NAF

---