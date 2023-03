Søknadsfrist til høyere utdanning nærmer seg: Dette er de viktigste datoene

Susanna King er seniorrådgiver ved Universitetet i Stavanger (UiS). RA har spurt henne om hva man må huske på om man vil søke seg til høyere utdanning.

Dette er de viktigste datoene:

15. april kl. 23.59 er siste frist for å søke høyere utdanning i Samordna opptak.

kl. 23.59 er siste frist for å søke høyere utdanning i Samordna opptak. 1. juli er siste frist for omprioritering av rekkefølgen for de utdanningene du har satt opp i søknaden.

er siste frist for omprioritering av rekkefølgen for de utdanningene du har satt opp i søknaden. 19. juli kommer oversikt over ledige studieplasser.

kommer oversikt over ledige studieplasser. 20. juli vil du få svar på søknaden med tilbud om studieplass og mulig venteliste. Samme dag kan du også begynne å søke på ledige studieplasser.

Dokumenter og e-post

– Hva er viktig å huske på i søknadsprosessen?

– Husk å laste opp all nødvendig dokumentasjon innen oppgitte frister og å sjekke e-posten din for tilbakemelding og svar. Et tips er også å sjekke spamfilteret så e-poster ikke havner der, sier King.

Hun forteller også at for de med bachelorgrad fra et nordisk land er søknadsfristen for masterprogram 15. april.

– Du søker direkte til universitetet i Søknadsweb, og kan søke opp til fem masterprogram. Gjør deg kjent med faglige krav, eventuelle karakterkrav og språkkrav for hver enkelt utdanning på www.uis.no, råder hun.

UiS håper på mange søkere

– Universitetet i Stavanger tilbyr et bredt antall utdanninger som er nyskapende, relevante for arbeidslivet med internasjonal aktualitet, sier Susanna King. (UiS)

– Hvilke håp eller forventninger har dere til søknadstallene til UiS denne våren?

– Vi håper så klart at det er god søknad til alle utdanningene våre, og er selvfølgelig ekstra spente på søkertallene til de nye studieprogrammene våre: Bachelor i skolefritidspedagogikk, bachelor i digital serviceledelse, 2-årig master i rettsvitenskap og 2-årig master i psykologi, sier King.

Hun peker på flere fordeler med å søke seg til UiS.

– Universitetet i Stavanger tilbyr et bredt antall utdanninger som er nyskapende, relevante for arbeidslivet med internasjonal aktualitet. Våre 12.000 studenter er engasjerte og starter stadig nye studentorganisasjoner som skaler et sosialt studentmiljø, sier hun, og fortsetter:

– UiS er rigget for utvikling av gode ideer og entreprenørskap, og har sin egen studentinkubator. Vi jobber tett med næringslivet og tilbyr praksis i mange av våre utdanninger. Stavanger er en internasjonal studentby, stor nok til at det aldri blir kjedelig men liten nok til at du ikke forsvinner i mengden. Stavanger er også den rimeligste storbyen å bo i, ifølge SSBs Leiemarkedsundersøkelse fra 2022, sier King.

Fordeler med høyere utdanning

King mener det er mange fordeler med å ta høyere utdanning.

– Det vil gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet og kan gjøre deg kvalifisert til flere stillinger. I tillegg til å få en høy faglig kompetanse og kunnskap vil problemløsningsevne og selvledelse være viktige verktøy du vil få med deg av en høyere utdanning.

– Gjennom faglige diskusjoner vil du også modnes som person og øve opp din kritiske sans. Du blir en kritisk samfunnsborger og stiller spørsmål til ting. Det gir også stor personlig utvikling og kan bygge din selvtillit. Mange får også venner for livet eller finner kjæresten i løpet av studietiden sin. Studietiden er gjerne en tid som mange ser tilbake på som kanskje den beste perioden i livet som former deg til den personen du blir, sier hun.

---

Slik søker du studieplass

For å søke studieplass må du registrere en søknad. Du må laste opp vitnemål og annen dokumentasjon, og du må følge opp søknaden din.

1) Registrer søknaden din

Du må registrere og fullføre søknaden din før søknadsfristen. I studieoversikten finner du informasjon om studiene du kan søke.

2) Last opp dokumentasjonen din

Etter at du har sendt inn søknaden, må du selv laste opp dokumentasjonen din.

3) Følg opp søknaden din

Hvis noe mangler i søknaden din vil du få melding på e-post. Du har selv ansvar for å følge opp søknaden din.

4) Svar på studietilbudet

Du må svare på tilbudet du får om studieplass, og alle tilbud om ventelisteplass. Du mister plassen hvis du ikke svarer innen svarfristen.

Kilde: Samordna opptak

---