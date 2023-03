Lyse tredobler skatten: Betaler 10 milliarder kroner

Høye kraftpriser og inntreden i mobilmarkedet førte til at Lyse-konsernet doblet inntektene i fjor. Skatteskjerpelser fra myndighetene medfører imidlertid at det meste av overskuddet overføres til staten. Det melder Lyse i en pressemelding onsdag.

Lyses resultat ble 2,45 milliarder kroner i 2022, en økning på 311 millioner fra året før. Eierkommunenes andel av resultatet blir 1 354 millioner kroner, om lag som fjoråret. Kommunene får utbetalt samlet 870 millioner kroner for regnskapsåret 2022.

Tall i millioner kroner 31.12.2022 31.12.2021 Totale inntekter 30 219 15 799 Driftsresultat 12 495 5 887 Høyprisbidrag 528 0 Konsesjonsavgifter og eiendomsskatt 252 246 Resultat før skattekostnad 11 850 5 486 Skattekostnad 9 402 3 349 Resultat etter skattekostnad 2 448 2 137 Ikke-kontrollerende eierinteresser* 1 094 780 Aksjonærer i Lyse AS 1 354 1 357

1900 faste ansatte

I mars ble Lyse en komplett telekomaktør med tjenester innen både fastnett og mobil gjennom kjøpet av mobiloperatøren Ice. Gjennom mobiloppkjøpet, og vekst i antall fiberkunder, fikk Lyses televirksomhet en omsetningsvekst på 44 prosent i 2022. Konsernet leverer tjenester til over 1,5 millioner kunder på fast internett og mobil ved årets utgang. Lyse-konsernet teller nå 1900 fast ansatte.

– Lyse-konsernet skal være til stede i hele verdikjeden innen både energi- og teleområdet. Denne strategien har blitt styrket gjennom oppkjøpet av Ice. Vi har ambisjoner om å fortsatt øke våre nasjonale markedsandeler innen både kommunikasjons- og energiprodukter, sier konsernsjef Eimund Nygaard, i pressemeldingen.

For strømkundene, kraftmarkedet og kraftbransjen ble 2022 et svært krevende år, påpeker Lyse, og viser til at krig i Europa, stans i tilførslene av gass fra Russland, nedbygging av kjernekraft og kullkraft i spesielt Tyskland, kombinert med enda tettere kobling mellom Norge og kontinentet gjennom nye kabler, har ført til høye, og periodevis svært høye, kraftpriser i Sør-Norge.

Konsernsjef Eimund Nygaard. (Elisabeth Tønnessen / Lyse)

Fra kommunene til staten

Situasjonen i kraftmarkedet har ført til rekordhøye inntekter fra kraftproduksjon, først og fremst til staten gjennom skatter og avgifter. En kraftig økning av grunnrenteskatten og innføring av et såkalt «høyprisbidrag», som innebærer en skatt på 90 prosent på priser over 70 øre/kWh, har medført at Lyses skatteregning beløper seg til om lag 10 milliarder kroner for 2022.

– Myndighetenes skatteendringer har medført en massiv overføring av verdier fra våre eiere, kommunene, til staten. Høyprisbidraget må fjernes for at nødvendige utbygginger av effekt, som oppgradering av Røldal-Suldal-kraftverkene, skal bli lønnsomme, sier Nygaard.

Stort behov for nye investeringer

Elektrifisering av samfunnet og økt innslag av uregulerbar kraft som vind og sol, krever et strømnett med større kapasitet og fleksibilitet, påpeker Lyse.

Lyse er inne i en periode med vesentlige investeringer i strømnettet for å styrke forsyningssikkerheten og for å møte samfunnets behov for omstilling for å nå klimamålene. Lyses nettselskap Lnett har i 2022 investert over én milliard kroner i nyanlegg for boliger og næringsbygg, samt forsterking og fornyelse av regional- og distribusjonsnettet. Det vil være behov for betydelige investeringer i strømnettet i regionen i mange år framover, understrekes det i pressemeldingen.

I 2022 ble Lyses årsresultat før skatter 11 850 millioner kroner, mot 5 486 millioner i 2021. Etter skatter utgjorde årsresultatet 2 448 millioner kroner, mot 2 137 millioner året før. Av dette tilfaller 1 354 millioner kroner majoritetseierne – 14 kommuner i Sør-Rogaland, mot 1 357 millioner i 2021.

Utbetaling til eierkommunene

Lyses konsernstyre foreslår at det utbetales 1 100 millioner kroner i utbytte til de 14 eierkommunene. Av disse går 700 millioner til utbetaling mens 400 millioner kroner gjøres om til et ansvarlig lån.

– Lyse har ambisjon om fortsatt å betale ut utbytter i tråd med eiernes forventninger om stabilitet og jevnt økende utbytter over tid ved økende resultater. I tillegg legges det opp til at det i særskilt gode år utdeles ekstra midler i form av nye ansvarlige lån sier styreleder Harald Espedal.

Styreleder Harald Espedal. (Lars Rasdal)

I 2022 mottok eierkommunene foruten utbytte 100 millioner kroner i avdrag og 70 millioner kroner i renter på eksisterende ansvarlig eierlån. Tilsvarende for 2021 var 100 millioner kroner i avdrag og 44 millioner kroner i renter. Konsernet utdeler dermed totalt 1 270 millioner kroner til eierkommunene basert på regnskapsåret 2022, hvorav 400 millioner gjøres om til et ansvarlig lån.

Noen viktige hendelser i 2022

Regjeringen introduserte i slutten av september økt grunnrenteskatt på 8 prosentpoeng, samt et høyprisbidrag på 23 % på kraftpriser over 70 øre/KWH. Marginalskatten for vannkraft i Norge, som nå er på over 90 %, er høyere enn marginalskatten for oljeindustrien.

I oktober la Lyse på is den annonserte oppgraderingsinvesteringen i Røldal-Suldal-verkene. Dette er en konsekvens av det innførte høyprisbidraget som fjerner insentivet for effektinvesteringer. Tillit til stabile rammebetingelser som sikrer lønnsomme investeringer er avgjørende for om prosjektet kan gjennomføres.

Lyse kjøpte i mars 2022 mobiloperatøren Ice og ble med det en komplett telekomaktør med tjenester innen både fastnett og mobil. Lyse vedtok i juni plan for videre investeringer i utbygging av nasjonalt 5G-nett – Norges tredje mobilnett.

Ved utgangen av 2022 leverte Lyses heleide datterselskap Altibox bredbånd- og underholdningstjenester til 828 881 kunder. Altibox-partnerskapet har i løpet av året oppnådd posisjonen som Norges største leverandør av både fast internett og TV-distribusjonstjenester.

Høsten 2022 etablerte konsernet et tårnselskap for bygging av lokasjoner for 5G. I Tårnselskapet har 23 bredbåndspartnere i Altibox-partnerskapet gått sammen for å levere tårn til basestasjoner som skal støtte opp under vårt nasjonale 5G mobilnett. Basestasjonene kobles inn i Altibox-partnerskapets landsdekkende fibernett og vil gi en svært høy mobildekning i hele landet.

Lnett administrerte utbetaling av totalt 2,6 milliarder kroner i strømstøtte til strømnettkundene i løpet av 2022.

Fakta om Lyse:

Lyse er et norsk konsern med virksomhet innen fornybar energi og telekommunikasjon. Lyse-konsernet er en nasjonal aktør innen fornybar og regulerbar vannkraft og er landets fjerde største vannkraftprodusent. Lyse har lenge vært en pådriver for utbygging av robust digital infrastruktur. Gjennom det landsomfattende Altibox-partnerskapet leverer konsernet bredbånds- og underholdningstjenester til en betydelig andel av befolkningen og gjennom mobiloperatøren Ice bygger vi Norges tredje 5G mobilnett.

Konsernet er heleid av 14 kommuner i Sør-Rogaland, og verdiskapingen går tilbake til fellesskapet.

Lyses totale bidrag til stat, vertskommuner og eierkommuner for 2022 var på om lag 11,5 milliarder kroner.

