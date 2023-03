Fredag stenger Rogaland A-senter dørene for godt

Det begynte som Kameratheimen for 70 år siden. Navnet Rogaland A-senter ble til i begynnelsen av 1980-tallet. I en mannsalder har senteret, som er heleid av Kirkens Bymisjon, drevet med ulike tilbud innen rusbehandling. Fredag er det siste behandlingsdag for pasienter og rundt 100 ansatte.

I juli ble det klart at Rogaland A-senter ikke er blant institusjonene Helse Vest vil inngå ny avtale med. Helt siden Helse Vest ble opprettet i 2004 har Rogaland A-senter hatt ulike avtaler med det regionale helseforetaket, men nå stenges dørene.

– Anbudssystemet er brutalt og risikofylt, sier Bjarte Grov, direktør ved Rogaland A-senter.

Han forteller til RA at senteret drifter som vanlig helt fram til slutt.

– Kjempetungt

– Dette er kjempetungt for alle. Vi er 100 ansatte og har et svært godt arbeidsfellesskap. Jeg opplever også at vi gir gode og viktige tjenester til våre pasienter og deres pårørende. Det har vi gjort i mange år. Mange flinke folk og gode krefter har vært innom og løftet senteret til det vi er i dag, sier Grov.

I stedet inngikk Helse Vest avtaler Tyrilistiftelsen, Crux Verksgata behandlingssenter og Frelsesarmeens behandlingssenter. Rogaland A-senter gikk til sak mot Helse Vest, men tapte i Tingretten.

I retten pekte Helse Vest på at prisen til Rogaland A-senter var nær dobbelt så høy som laveste tilbyder og at det ikke var tilstrekkelige kvalitetsforskjeller til å oppveie denne forskjellen, skriver Aftenbladet.

– Rogaland A-senter har samlet sett ikke nådd opp i konkurransen med andre som også har tilbudt rusbehandling på Vestlandet. Dette handler om en samlet vurdering av kvalitet, omfang av tilbud og pris, sa fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest til Aftenbladet i juli i fjor.

Direktør Grov sier det var overraskende å tape anbudet.

– Vi prøvde det juridiske sporet – mest for å få innsyn i prosessen som vi mente det var uklart konkurransegrunnlag. Vi prøvde og tapte. På et tidspunkt må en legge ting bak seg og gå videre, og det har vi gjort, sier Grov til RA.

Direktøren forteller at mesteparten av de ansatte trolig vil finne seg nye jobber. Noen også hos leverandørene som vant tilbudet.

Thorbjørnsen: – Uhørt

Tidligere Venstre-politiker Per A. Thorbjørnsen, som også var i Rogaland A-senters ledelse mellom 1982 og 1995, reagerer på nedleggelsen.

– Det som nå skjer er et alvorlig tilbakesteg etter min mening. Nå sier det offentlige farvel til et tilbud av høy kvalitet og velkommen til et nytt tilbud som må bygges opp. Slik tar tid, sier Thorbjørnsen til RA.

Tidligere Venstre-politiker Per A. Thorbjørnsen reagerer kraftig på nedleggelsen. Thorbjørnsen var også i Rogaland A-senter sin ledelse fra 1982 til 1995. (Tone Helene Oskarsen)

– I tillegg må brukere inn i midlertidige lokaler, og i april ligger tilbudet nede, slik jeg forstår situasjonen. Det er totalt uhørt og det er en alvorlig nedprioritering av brukergruppen. Det er først og fremst det som ryster meg. Det er grunn til å spørre hva i huleste er det det offentlige driver med, sier Thorbjørnsen.

Han ble politisk aktiv blant annet fordi somatisk helsehjelp ble prioritert høyere enn rusomsorgen.

Høyre-politiker Cille Ihle har også jobbet deltid på Rogaland A-senter de ti siste årene.

– Både som medarbeider og politiker synes jeg det er trist at man etter så mange år setter en strek over kompetansen som finnes på senteret. I over 70 år har senteret utviklet seg til å ha en enorm kompetanse – som har egen forskningsavdeling, sier Ihle til RA.

Rogaland A-senter har betydd mye for mange gjennom mange år.

– Et viktig sikkerhetsnett – for både bedriftsledere og Asfalt-selgere som har hatt behov for hjelp. Det er rart å tenke på at dørene stenges for godt, sier Ihle.

Ivar Eriksen i Helse Vest ga følgende kommentarer til Stavanger Aftenblad i desember:

– Vi har forståelse for reaksjoner som kommer etter at en virksomhet som har hatt avtale med Helse Vest gjennom lang tid, ikke får den videreført. Rogaland A-senter har levert gode tjenester innen rusbehandling gjennom mange år i Stavanger-regionen, men prisen var ikke konkurransedyktig denne gangen. Alle tilbyderne har presentert gode behandlingstilbud, og det totale tilbudet for rusbehandling i regionen vil være av minst samme kvalitet også framover, sa eierdirektør Ivar Eriksen i Helse Vest til Aftenbladet.

Direktør Grov forteller at han nå må ut og finne seg en ny jobb, sammen med resten av de ansatte på senteret.

– Det skal nok gå bra. Det viktigste nå er pasientene og deres pårørende, selv om vi er skuffet og leie oss. Vi heier på pasientene og at de skal få et godt tilbud hos de andre leverandørene, avslutter direktør Grov.