Stor utbygging rett ved barneskole: - Det vil skje en ulykke

Det har så vidt begynt å lysne når RA møter Ingunn Jolma ved Madlavoll barneskole en fredag morgen. Til denne skolen har hun sendt alle barna sine, og minstemann er fremdeles elev.

Etter at utbyggerselskapet K2 til slutt fikk godkjent reguleringsplanen for utbygging av 40 leiligheter og butikklokaler i Jernalderveien, like ved skolen, har hun vært bekymret for barnas sikkerhet. I kommunestyrevedtaket fra 9. desember 2019 blir det presisert at det må gjøres sikkerhetstiltak. Jolma mener utbygger ikke gjør nok for å sikre en trygg skolevei.

– Med løsningen som er nå, vil det skje en ulykke på et eller annet tidspunkt. Det er jeg overbevist om. Da skal jeg ha prøvd å gjøre det jeg kunne for at risikoen for ulykker reduseres, men også at de som har ansvar ikke legger dette over på skole og foreldre, sier Jolma til RA.

Hun legger til:

– Det ble vedtatt. Det skal vi akseptere. Det ble startet. Det skal vi akseptere. Men alle innspillene som har blitt gitt om hva som må passes på, blir ignorert. Om jeg er redd ulykker skal skje, vil jeg i hvert fall ikke stå og se på.

Ingunn Jolma er oppgitt over at utbygger og Stavanger kommune ikke gjør med for sikkerheten til elevene ved Madlavoll skole. (Mari Wigdel)

I kommunestyrevedtaket fra 9. desember 2019, heter det at «det fastsettes begrensninger i tidspunkt for vareleveranser, etter nærmere dialog og avtale med Madlavoll skole og dagligvareforretningen, slik at store varebiler i minst mulig grad skaper trafikkfarlige situasjoner for elevene. Skilting av innkjøring skal skje i henhold til avtalen».

– Det er ikke lov å kjøre med store biler mellom halv åtte og åtte, men det syndes det med hele tiden. Etter vi har gitt beskjed i over ett år, men det gjøres bare små justeringer. At Coop skal ha varelevering med trailere rett ved barneskolen når prosjektet står ferdig, er min store bekymring, sier Jolma til RA som var Fau-representant under den politiske behandlingen.

Tett dialog med alle parter

Veidekke ble tildelt prosjektet og er entreprenør for selve utbyggingen. Byggeprosjektet ble påbegynt sommeren 2021. Prosjektet skal stå ferdig i oktober 2023. Harald Vindenes, prosjektleder i Veidekke, innrømmer at regelbrudd har forekommet.

– Det har nok vært et tilfelle eller to hvor noen lastebiler har kommet inn på området når de ikke skulle. Selv om vi tar det opp i hvert møte vi har med våre samarbeidspartnere og det står i alle kontrakter, har det nok skjedd i det tidsrommet hvor det er forbudt, sier Vindenes til RA.

Harald Vindenes at Veidekke har vi hatt tett dialog med skolen og med kommunen om utfordringen med barn som går til skolen og en byggeplass like ved siden av. (Privat)

– Hvordan opplever du farenivået i området?

– Jeg opplever ikke at det er en trafikkfarlig situasjon slik vi har lagt opp planen nå. Det kan oppleves utrygt med en stor lastebil eller gravemaskin som står innenfor et byggegjerde også. Jeg opplever samarbeidet med kommunen og skolen som bra og at de er veldig på ballen. Vi følger kravene de har. Vi har heldigvis ikke hatt noen ulykker og det skal ikke skje.

Vindendes forteller at Veidekke har utvidet tidsrommet det er forbudt å kjøre med lastebil fra 07.30 til 08.30.

– Det gjør vi selv om kommunens pålegg kun gjelder fra 07.30-08.00. Vi har vært vakter selv og leid inn vakter i perioder for å stoppe biler som har kommet for tidlig.

Han legger til:

– Vi prøver å jobbe med forbedring hver dag og vil jo ikke at barn eller foreldre skal føle at de har en utrygg skolevei. Vi tar på alvor hvis noen bryter transportforbudet.

– For sent for omkamp

Daglig leder i K2, Sigve Hebnes, har fulgt prosjektet tett siden starten. Han mener at det er for sent med en omkamp.

– Utvikling i etablerte boligområder er alltid utfordrende. Reguleringsfasen var krevende med mange innspill fra naboer og andre berørte. Det var delte meninger om flere forhold i det nye prosjektet. Etter en omfattende prosess med ulike tilpasninger av prosjektet, ble endelig reguleringsplan godkjent av bystyret i Stavanger. Jeg kan ikke forstå at noen prøver på omkamp om denne når prosjektet nå er nesten ferdig bygget, sier Hebnes til RA.

Sigve Hebnes, daglig leder i K2 Bolig, mener Veidekke korrigerte feil på en tilfredsstillende måte. (TOM HAGA)

I etterkant av brudd på regler, har Veidekke har korrigert feilene på en tilfredsstillende måte, mener Hebnes.

– Vår totalentreprenør Veidekke har prioritert trafikksikkerheten høyt i hele byggetiden. Det er avtalt at det ikke skal være tungtransport til og fra prosjektet i tidsrommet mellom kl. 07.30-08.00, når de fleste barna kommer til skolen. Det har vært registrert noen få brudd på denne bestemmelsen. Vår oppfatning er at samarbeidet og kontakten med skolen har vært bra i hele byggetiden selv om det er registrert noen få brudd på avtalte retningslinjer. Vi er ikke kjent med at det har vært noen alvorlige hendelser.

– Tar det ikke alvorlig nok

Da saken ble behandlet i kommunestyret i 2019, fremmet Kjartan Alexander Lunde (V) et alternativt forslag om å avvise planene. «Det må vurderes muligheten for en utbygging som er mer trafikksikker og som har mindre ulemper for naboene». Lunde forstår godt at foreldre er bekymret.

– Det har vært bekymring siden de fikk vite om dette. Underveis i arbeidet med reguleringsplanen, tok vi opp dette. Da svarte utbyggerne at dette skulle de ordne og at det skulle gå fint, og så kommer de i gang med arbeidet, men vi fikk bekymringsmeldinger, sier Lunde til RA.

Kjartan Alexander Svartsund Lunde (V) er medlem av utvalg for by- og samfunnsutvikling. Han poengterer at i debatten i bystyret trakk flere fram at utbygger skulle ta hensyn til behovene. Hvis de ikke hadde kommet med disse lovnadene, kan det hende saken ville fått et annet utfall. (Stein Roger Fossmo)

Lunde er overrasket over at utbygger ikke gjør mer for å prioritere sikkerheten.

– Det forundrer meg litt at dette ikke blir tatt mer på alvor. Da saken ble behandlet, var det sterkt problematisert. De lovet at de skulle fikse og ta på alvor, men det virker ikke som de gjør det. Det har ikke skjedd ulykker til nå, men det er en stadig risiko.

RA har vært i kontakt med skolens ledelse. Rektor ønsker ikke å kommentere saken.

Stavanger kommune: – Samarbeidet er godt

Dagfrid Persdatter, trafikkansvarlig i Stavanger kommune, kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Jolma og Lunde.

– Stavanger kommune har fokus på trafikksikkerheten ved dette byggeprosjektet, og for trafikksikkerheten for elevene ved Madlavoll skole. Trafikksikkerheten ved dette byggeprosjektet er vurdert som god, skriver Persdatter i en e-post til RA.

Stavanger kommune vurderer sikkerhetssituasjonen som god ved Madlavoll skole. (Mari Wigdel)

Persdatter opplever at samarbeidet mellom partene fungerer bra.

– Vi har god dialog med utbygger, Veidekke, med ledelsen på Madlavoll skole og med FAU. Ved avvik, og dersom det oppstår trafikale utfordringer, blir dette tatt tak i så fort som mulig.

– Hva har Stavanger kommune gjort for å regulere trafikkfaren?

– Vi har etablert gangfelt, det er satt opp parkering forbudt i den nye avleveringslommen, utbygger har satt opp skilt/plakat på flere språk slik at vareleveranse venter med å kjøre inn i området til etter skolestart om morgenen, forteller Persdatter.

All grunn til bekymring

Fau-leder ved Madlavoll skole, Håkon Fossmark, forstår Jolmas bekymring. Fossmark er også politiker for Miljøpartiet De Grønne Stavanger.

– Jeg skjønner godt at hun er urolig. Det er et stort byggeprosjekt rett ved skolen hvor det er ganske mye tungtransport. Forbudet mot å kjøre varer mellom 07.30 og 08.00, er de brutt en del ganger. Og når dette byggeprosjektet er ferdig, vil det være mye vareleveranser. Her har kommunen et stort ansvar med å følge opp byggeprosjektet og vareleveringen når det starter.

Han legger til:

– Hun har all grunn til å være bekymret.

Fau-leder Håkon Fossmark forteller at når foreldre er bekymret for tungtransporten, kjører de ungene til skolen. Dette fører til mer personbiltrafikk på det trange området. (Kathinka Skott Hansen)

Ifølge Fossmark skulle aldri prosjektet blitt vedtatt. i første omgang.

– Når prosjektet står ferdig og Coop-butikken åpner, er det ekstremt viktig at de som skal levere varer, ikke bryter regelen og at kommunen følger nøye med på det. Det viser hvor feil det var å tillate et sånt prosjekt så nær skolen. Det har heldigvis ikke vært noen ulykker til nå. Vi får håpe at det forblir slik framover også.

