Pascal lover faste besøk til Stavanger: – Vi har trofaste kunder her

– Du snakker med en sliten franskmann i dag, sier Pascal Dupuy til RA mandag morgen.

Men han gjør det klart at det er et godt tegn, det betyr nemlig at «pop-up besøket» i Stavanger gikk bra.

Dupuy eier og driver Pascal Konditori i Oslo. Han har ambisjoner om å åpne avdelinger i Bergen, Trondheim og Stavanger. Derfor har han arrangert såkalte pop-up butikker i disse byene, for å teste interessen. Han har vært i Stavanger en helg før jul, da ble han utsolgt for produkter. Denne helgen var han tilbake, med dobbelt så mange produkter.

– Det gikk like bra nå før påske, som det gjorde før jul i Stavanger. Vi har fått trofaste kunder i Stavanger nå. Jeg tror noen kommer til å bli avhengige av godsakene våre i framtiden når vi åpner avdeling her. Det er veldig hyggelig, sier Dupuy.

Han har ikke fått sett over salgstallene for helgen, men understreker at han er veldig fornøyd. Han påpeker også at det var mange gjester fra julebesøket som kom tilbake.

– Det er gøy. Det er et skritt fram for at Pascal skal etablere seg i Stavanger.

[ Stor utbygging rett ved barneskole: - Det vil skje en ulykke ]

Faste besøk

Dupuy forteller at mange spør han om han skal etablere avdeling i Stavanger. Svaret er ja – men det er noen brikker som må på plass først.

– Vi må få til en bedre struktur på produksjonen i Oslo, for å kunne øke denne. Målet er å åpne avdelinger i Stavanger, Trondheim og Bergen innen to år.

Men Dupuy har gode nyheter til alle som er glade i produktene hans i Stavanger.

– Vi har et uttrykk på fransk, som handler om å holde hvetebollen varm. Vi skal sørge for å ha faste pop-up besøk i Stavanger, helt til vi har etablert en egen avdeling her. Det blir hvert fall før jul, og før påske. Kanskje kommer det noe til sommeren og, vi får se, sier han.

[ Pascal hadde stor suksess i Stavanger ]

Én kunde handlet for 7000 kroner

Selv om han ikke vet hvor mange tusen besøkende det var i helgen, kan han fortelle at hver eneste gjest som kom innom fikk en gratis smaksprøve – et sjokoladehjerte og myk karamell inni.

– Det er noe vi ikke har gjort så mye før, men noe vi kommer til å fortsette med, for da oppdager folk hvilken kvalitet vi har på produktene våre, sier Dupuy.

Han forteller videre at det er sterk kjøpekraft i Stavanger.

– Vi hadde for eksempel en kunde, som kjøpte varer for nesten 7000 kroner alene. Han kjøpte mange esker med makroner, sjokolade og så videre. Han hadde skjønt at det er null problem å fryse produktene. Så nå kan han kose seg til påske, sier Dupuy.

Det er mange som kommer innom, som vil ta «selfies» med den populære franske konditoren.

– Det er morsomt. Jeg liker den delen av jobben veldig godt. Når vi har pop-up butikk er jeg med gjestene i 8 timer hver dag. Jeg får prate med dem, og jeg får prate med barn om hvordan man lager karameller for eksempel. Jeg prøver så godt jeg kan å inspirere dem. Det er viktig.

Nå gleder Dupuy seg til å ta en velfortjent påskeferie, med familien, hyttetur og ski.

– Nå skal jeg slappe skikkelig av etter en intens mars måned med tre pop-up butikker i Bergen, Trondheim og Stavanger. Det tar på, på kroppen, sier han.