Feil kan gi deg tilleggsskatt

I disse dager får vi skattemeldingen for 2022, og innen 1. april skal alle skattebetalere i Norge ha fått den foreløpige beregningen av om de må betale mer skatt, eller om de får skattepenger tilbakebetalt.

Men dette er altså en foreløpig beregning, uansett om du har restskatt eller skatt til gode.

Som skattebetaler plikter du nemlig å sjekke at tallene i skattemeldingen stemmer.

Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten. (Skatteetaten)

Risikerer mer enn 20 prosent mer skatt

Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten, understreker at etaten ikke gir bøter for feil i levert skattemelding, men at de kan fastsette tilleggsskatt.

− Den skattepliktige må da betale et fastsatt beløp i tillegg til den økte skatten. Tilleggsskatt fastsettes typisk når den skattepliktig har oppgitt for lav inntekt eller formue i skattemeldingen, sier Gjengedal til Rogalands Avis.

− Som hovedregel fastsettes tilleggsskatten til 20 prosent av unndratt skatt. Satsen er 10 prosent når Skatteetaten har mottatt opplysninger om inntekten eller formuen fra andre, for eksempel arbeidsgiver eller bank. Har skattepliktige opptrådt særlig klanderverdig, kan vi fastsette skjerpet tilleggsskatt, som utgjør ytterligere 20 eller 40 prosent av unndratt skatt, utdyper hun.

Tilfeldig kontroll, eller …?

Av skattemeldingene som er levert tilbake til Skatteetaten, tas noen ut i kontroll.

− Vi avdekker en del feil. De vanligste feilene vi ser går på utleie og salg av bolig- og fritidseiendom, pendlerfradrag og fordeling av gjeld og gjeldsrenter mellom ektefeller og samboere. I tillegg ser vi at det oppstår en del feil ved fordeling av utgifter til SFO og barnepass, sier Gjengedal.

Er kontrollene helt tilfeldige, eller er det noen typer skattebetalere som blir kontrollert oftere enn andre?

− Skatteetaten kommenterer i utgangspunktet ikke hvordan vi innretter vårt kontrollarbeid, men vi jobber kunnskaps- og risikobasert. De som ikke følger regelverket for skatter og avgifter, løper alltid en risiko for å bli kontrollert, svarer divisjonsdirektøren på dette.

