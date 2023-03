Skal forske på byjubileet

To doktorgradsstipender skal de neste årene bruke byjubileet som utgangspunkt for forskning som skal skaffe ny kultursosiologisk kunnskap om byidentitet og kunstens rolle i store kulturelle begivenheter. Til høsten lyses det i tillegg ut jubileumsforskningsstipender for masterstudenter.

Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider.

– Utenforskap er en av de tre store samfunnsutfordringene som Stavanger kommune sin ferske forskningsstrategi peker på, og som vi trenger mer kunnskap om, sier Lena Antonius, prosjektleder for byjubileet Stavanger 2025.

Kunnskap til lokalhistorien gir felles referanserammer, samtidig som jubileet skal brukes til å snakke om hva vi vil at Stavanger skal være i framtiden. En av målsettingene for 900-årsjubileet er å bygge identitet og fellesskap, uavhengig av bakgrunn og hvor lenge du har bodd her, skriver kommunen.

– Forskningssamarbeidet vil si noe om hvorvidt jubileumsarbeidet bidrar til å bygge tilhørighet og et inkluderende fellesskap, sier jubileumssjef Antonius.

– Store muligheter

Også Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved Universitetet i Stavanger, ser store muligheter i den nylig signerte samarbeidsavtalen med Stavanger 2025.

– Universitetet i Stavanger har mye godt samarbeid med Stavanger kommune. Dette nye samarbeidet er allikevel unikt i den forstand at byjubileet blir brukt som utgangspunkt for å løfte kultursosiologisk forskning i regionen. Utvikling av ny kunnskap innen dette feltet vil nok vekke stor interesse fra mange hold, sier Merete Vadla Madland.

Byjubileet Stavanger 2025 er 900-årsjubileet til Stavanger by, domkirken og bispedømmet. Stavanger kommune er hovedarrangør, og Universitetet i Stavanger og Den norske kirke er medarrangører. Jubileets overordnede mål er å bygge identitet og fellesskap hos regionens innbyggere, styrke regionens attraktivitet og omdømme, og bidra positivt til utviklingen i hele stavangerregionen.





---

Fakta om forskningssamarbeidet:

To doktorgradsstipendiater, den ene finansiert av Stavanger kommune, den andre av Universitetet i Stavanger.

Jubileumsstipend til masterstudenter som skriver masteroppgave om tematikk knyttet til Stavanger 2025, fra Stavanger 2025 sin budsjettramme.

Stavanger 2025 vil bidra med delfinansiering av kostnader knyttet til offentlige formidlingsoppdrag.

Stavanger 2025 vil bidra i oppfølgingen av stipendiatene, tilrettelegge for formidlingsoppdrag og være pådrivere for samlingspunkt.

Stavanger 2025 vil også gjøre seg tilgjengelige for stipendiatene ved behov, og bidra med relevant informasjon, dokumentasjon og nettverk.

---