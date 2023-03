Åpnet ny speiderhytte: – Dette er en festdag

Lørdag fikk ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), «klippe snoren,» eller rettere sagt – kutte tauet med øks, og erklære Speiderbasen åpnet, sammen med Madlaspeidere.

Ordføreren begynte åpningsseremonien med å understreke at dette ikke er en vanlig lørdag, men en festdag, som hun vet mange har gledet seg til.

– Speiderne vil egentlig møtes ute i naturen, men noen ganger kan jo Stavangerværet blir litt i det sureste laget, selv for de mest erfarne. Det vet jeg litt om siden jeg tidligere også har vært speider. Derfor er det så fantastisk å se at dere endelig har fått dere et nytt og tørt sted dere kan trekke inn i når det trengs, sier Nessa Nordtun til de unge speiderne som har møtt opp på Speidermarka.

Hun forteller videre at Speiderbasen passer veldig fint inn i naturen, og at den kan brukes av alle andre når speideren ikke er her. Man kan nemlig gå inn på «Aktiv Kommune» på nett, og booke Speiderbasen som møtested for friluftsaktiviteter når det er ledig.

Mange møtte opp for å være med på åpningen av Speiderbasen. (Tonette N. Haaland)

Frilager med utstyr

Ordføreren forteller at Frilager har fylt opp lageret sitt i Speiderbasen med redningsvester, årer og annet aktivitetsutstyr.

– Kanoene som ligger her ved Store Stokkavatnet, ligger her fra mai til oktober, og det er noen av de mest populære kanonene i hele Sør-Rogaland. Derfor er det bra at Frilager har fått fylt opp lageret med utstyr.

Nessa Nordtun nevner videre at kommunen er over gjennomsnittet opptatt av vann og kloakk – og alt det må være på stell.

– Derfor var det viktig for oss å få et toalett inn i dette bygget. Toalettet som sto her på Speidermarka var modent for utskifting, og det er godt å se at et nytt offentlig toalett er på plass.

– Helt til slutt har jeg lyst til å benytte muligheten til å takke foreldre, ungdom og alle andre som gjennom året legger ned en frivillig innsats for at unger skal ha fritidsaktivitet til disposisjon. Kjære speidere, gratulerer så mye med den nye møteplassen, jeg håper mange vil bruke denne og at dere får mange god opplevelser her, sier ordføreren, før hun kapper tauet og åpner Speiderbasen offisielt.

Speiderbasen (Tonette N. Haaland)

---

Fakta om Speiderbasen

Adressen er Krossbergveien 99, Stavanger.

Madlaspeiderne er byggherre for det nye bygget.

Lyngstad Bygg AS har prosjektert, er byggmester og koordinerer de forskjellige leverandørene under bygging.

Bruksareal 140 m²

Totalramme på 4,8 millioner kroner.

Bygget er finansiert av Madlaspeiderne med støtte fra Stavanger kommune, Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen SR-Bank m.fl.

---