Stavanger kommune: – Slukk lyset på lørdag

Stavanger kommune oppfordrer innbyggerne til å slukke alle elektriske lys i denne timen, for å gjøre noe positivt for seg selv, og jorda vår. Det skriver kommunen på sine hjemmesider.

I Stavanger blir Vålandstårnet, Valbergstårnet og vasstårnet på Buøy mørklagt.

Hele verden er med

Mer enn 190 land og millioner av mennesker verden over deltar og slukker lyset for å vise at vi mennesker står sammen mot klimaendringene, påpeker kommunen.

Earth Hour har spredd seg fra en enkel markering i Sydney i 2007, til en global bevegelse for natur og miljø.

Målet er å sikre oppmerksomhet om vår tids store utfordringer, og at det haster å løse de.

Earth Hour har blitt markert i Stavanger siden 2009.

I 2023 trapper Verdens naturfond (WWF) opp innsatsen, og ønsker at så mange som mulig ikke bares slukker lys, men også kobler av og tar en pause fra hverdagslige gjøremål og bruker 60 minutt på å gjøre noe positivt for naturen og oss selv.

– Earth Hour skal minne oss om sammenhengen mellom klimautfordringene og vårt eget forbruk. Stavanger kommune arbeider for å redusere vårt eget klimafotavtrykk, og vi ser på Earth Hour som en god måte å vise engasjementet vårt på, sier Torunn Møllerhaug Tysvær i klima- og miljøavdelingen til kommunen.

«Den viktigste timen for jorda» er tittelen på årets kampanje.

[ Ny opplæringslov: Dette betyr det for Rogaland ]