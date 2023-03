Fikk leie-til-eie-bolig: − Dette var min mulighet til å komme inn

− Jeg har leid bolig siden jeg var 18 år, og har aldri hatt mulighet til å spare opp nok egenkapital på grunn av leiekostnadene. I tillegg har jeg en stor familie og mange søsken, så det var heller ikke aktuelt for foreldrene mine å stille som kausjonister. Men jeg og søsknene mine ble meldt inn i boligbyggelaget da vi var små. Dermed hadde jeg rundt 22 års ansiennitet da jeg meldte forkjøp, sier Tarjei Låstad Sandnes til Rogalands Avis.

34-åringen var én av to som fikk leie-til-eie-bolig på Jåtunhøyden i Stavanger. Det vil si at han betaler høyere leiesum enn han gjør der han leier per i dag, men Bate setter av 45 prosent av månedsleien til egenkapital, slik at han eier stadig mer av boligen jo lenger han leier.

− Det er et helt enestående konsept egentlig. Dette var min mulighet til å komme meg inn på boligmarkedet før jeg blir pensjonist, sier Låstad Sandnes.

− Boligmarkedet i Stavanger-området er ganske frustrerende. Jeg har bodd i leiligheter der jeg har betalt alt fra 5000 til 12.000 kroner måneden, men det blir ikke tatt med når bankene skal vurdere betalingsevnen min. Jeg har altså kunnet betale 12.000 kroner for bolig månedlig i mange år, men bankene mener likevel at jeg ikke kan betale 8000 kroner i lånekostnader hver måned, utdyper han.

Prosjektbilde fra Jåtunhøyden i Stavanger, hvor det ble lagt ut to leie-til-eie-leiligheter i januar. Etter planen skal leilighetene være innflyttingsklare i juli/august 2024. (Base Bolig)

− Spinnvilt

Til daglig jobber Låstad Sandnes som rådgiver i en frivillig, humanitær organisasjon. Han har vanlig videregående-utdannelse og har jobbet innen yrkesfag det meste av livet.

− Jeg synes kravet om 15 prosent egenkapital ved boligkjøp er spinnvilt. Mange av vennene mine har måttet flytte ut av Stavanger, fordi det ikke er håp for dem å kjøpe bolig her alene. Venneparene mine som har kjøpt bolig sammen har gjerne eid hver sin bolig tidligere som de har solgt, eller hatt kausjonister, sier Låstad Sandnes.

Torsdag 23. mars klokken 10.00 kommer Norges Bank med ny rentebeslutning, og de fleste økonomene og ekspertene venter da nok en økning av styringsrenten. Det vil trolig føre til dyrere boliglån for flere, også for førstegangskjøpere.

40 fikk leie-til-eie-avslag

Merete Eik, administrerende direktør i boligbyggelaget Bate, kan forteller at totalt 61 personer har meldt forkjøpsrett på de åtte leie-til-eie-boligene i Stavanger som ble tilgjengelig i januar.

− I alt var det 48 medlemmer som meldte forkjøp på Jåtunhøyden og Fargehusene i Stavanger. Det betyr at det var 40 medlemmer som enten fikk avslag eller ikke hadde lang nok ansiennitet til å få leie-til-eie-bolig, sier Eik til RA, men legger til:

− Det var imidlertid én person, som ble Bate-medlem så sent som februar 2023, som sikret seg leie-til-eie-bolig på Vassbrekke i Haugesund.

Eik sier at det jevnlig vil komme flere muligheter til å kuppe leie-til-eie-boliger for Bate-medlemmer framover, både nord og sør i Rogaland. De blir annonsert på nettsidene til boligbyggelaget, hvor medlemmer får cirka to uker på seg til å melde forkjøp.

Opptatt av mer enn makssum og månedskostnader

Lene Nevland Sivertsen, banksjef for personmarkedet i Den Gule Banken Sandnes Sparebank, sier at spørsmålene «kor mye kan eg kjøpa for?» og «kor mye må eg betala i måneden?», er gjengangere blant førstegangskjøperne.

− Jeg forstår godt at dette er viktige spørsmål å få svar på, men i banken jobber vi også med å forklare konsekvensene av låneopptak og boligkjøp. Det å betjene lån og eie en bolig kan sette begrensninger for deg på andre måter. Det er viktig for oss å vise hvordan det månedlige budsjettet blir, og i tillegg tenke litt lengre tanker sammen med førstegangskjøperne, sier Sivertsen til RA.

− Generasjonen som vokser opp nå, er blitt mer avhengig av hjelp fra foreldre for å kjøpe bolig. En god del mangler tilstrekkelig egenkapital, og noen må også ha medlåntaker for å få regnestykket til å gå opp. Her er det viktig at både førstegangskjøperne og foreldrene setter seg inn i hvilket ansvar det innebærer, legger hun til.

Lene Nevland Sivertsen, banksjef for personmarked i Den Gule Banken Sandnes Sparebank. (Anne Lise Norheim)

− Flere får likviditet-stopp

Sivertsen framholder at hvis vi sammenligner dagens situasjon med den for fem år siden, er det absolutt den generelle prisøkningen som har skapt de største utfordringene.

− Nå når alt er dyrere, spiser dette en større del av inntekten, noe som igjen gjør at mange har mindre igjen til å betjene lånet. Rentekostnadene på boliglån er mer enn doblet, noe som fort gjør det utfordrende å få endene til å møtes. For noen år siden kunne vi gi kundene maks kjøpesum basert på hvor stor egenkapital de hadde. Nå er det flere som får «stopp» på grunn av for stram likviditet, sier Sivertsen.

Hun ser i tillegg at en del kjøper seg bil før de kjøper bolig. Har du bil og eventuelt billån, drar dette mye av den månedlige likviditeten og begrenser deg når du skal kjøpe bolig, advarer hun.

− Prisene på boliger har også gått oppover. Rogaland skiller seg litt ut fra resten av landet, siden vi gikk mer sidelengs i prisutviklingen under «oljekrisen» i 2014, men det har fortsatt vært en vekst som påvirker prisnivået. Når du skal kjøper din første bolig, får du ikke nyte godt av at boligverdien har steget, siden du ikke har noen bolig å selge, fortsetter banksjefen.

Fraråder å tenke for kortsiktig

Hun råder førstegangskjøpere til å først og fremst sørge for stabil inntekt, og håper de også har startet sparingen tidlig, gjerne via boligsparing for unge (BSU).

− Dersom du ikke har nok egenkapital, betyr ikke det at løpet er helt kjørt. Ta en prat med banken, slik at vi kan hjelpe med å legge en plan. Det kan også være nyttig at du i forkant av møtet med banken har snakket med foreldrene dine. Da vet du gjerne litt om de har mulighet til å hjelpe til med boligkjøpet, sier Sivertsen.

− Ellers er et av de beste rådene jeg kan gi: Vær tålmodig når du skal inn på boligmarkedet. Unngå å tenke kortsiktig ved å kjøpe en midlertidig bolig bare fordi du må få deg din egen bolig. Mye egenkapital forsvinner i transaksjonskostnader, som dokumentavgift og meglerkostnader ved salg, avslutter hun.

