Rune Bjerga setter ned billettprisene for de som opplever «trange tider»

Komiker Rune Bjerga har lagt til en egen kategori billetter man kan kjøpe til forestillingene hans, om man opplever at økonomien er trang om dagen. Disse billettene koster 275 kroner, mot en ordinær billett til 480 kroner.

– Det er hardere og frustrerende tider for mange. Renten, strømmen, drivstoff og økte matvarepriser. Det er noe jeg ikke gidder å kødde med. Det er vondt og stress med trang økonomi. I dag har jeg derfor lagt inn en ny billettkategori på de kommende showene mine i Stavanger konserthus i april, skriver han i en post på blant annet Instagram.

– Hvorfor er dette noe du ønsket å gjøre?

– Jeg tenkte at det kunne være en fin ting å gjøre. Jeg kjenner til mange nå, helt vanlige folk, som plutselig opplever at økte renter, strømpriser, matvarepriser og drivstoff gjør at det rett og slett er vanskelig å få endene til å gå rundt, sier Bjerga til RA.

– Jeg gidder ikke engang spøke med sånt, for det er sykt alvorlig for mange. Folk må selge sparkesykkelen for å få råd til SFO-regningen. Derfor er det enkelt for meg å legge inn en billettkategori som heter «Trange tider» med godt nedsatt pris slik at alle kan få med seg kulturen. Ingen skal være skamfull eller flau over dårlig økonomi. Det er veldig mange i samme båten om dagen, legger han til.

I innlegget sitt påpeker han at alle bør få mulighet til å ta del i kulturen. Samtidig er han klar over at det fortsatt kan være dette er for dyrt for enkelte enda.

– Men, jeg prøver dette nå, og skulle det funke tar jeg inn kategorien på alle kommende show. Lovnad!, skriver komikeren.

Rune Bjerga tilbyr billige billetter til de som opplever trange tider, samtidig tilbyr han (veldig) dyre billetter til de rike som har flyttet til Sveits. (Skjermdump)

[ Nytt standupshow: – Målet er å overraske litt ]

Tillit til publikum

Tilbudet om billigere billetter gjelder i første omgang 50 billetter per show, og det er tillitsbasert at de som kjøper disse billettene er de som har det tøft økonomisk.

– Jeg har faktisk tro på at det funker med tillitsbasert system. Noen unntak kan kanskje snike seg inn, jeg aner ikke, men de får ta det på samvittigheten. Jeg har et oppegående publikum. Jeg har 100 prosent tillit til dem, sier Bjerga.

Han forteller at ideen bare poppet opp en dag, og i samme sekund bestemte han seg for at: «dette går jeg for. All in.»

– Jeg tok kontakt med Stavanger konserthus som også tente på ideen og fikk lagt inn kategorien.

[ Rune Bjerga fikk sterke inntrykk som natteravn: – Et liv ble kanskje reddet ]

Gode tilbakemeldinger

– Hvordan har tilbakemeldingene på initiativet vært?

– Da jeg la ut på mine sosiale medier, både Instagram, Facebook og Linkedin m.m., ble det veldig godt mottatt. Det er jeg veldig happy for. I skrivende stund har hele 50 kjøpere til showene mine i Stavanger konserthus 21–22 april valgt å benytte seg av dette. Det gleder meg stort, sier Bjerga.

Han ønsker å fortsette med kategorien «Trange tider».

– Jeg har fått enormt med hyggelige tilbakemeldinger, spesielt fra enkelte som fikk anledning til å gå på show uten at det gikk for hardt ut over familieøkonomien. Klart jeg fortsetter, sier han.

– Det er dyrt å arrangere show, nok dyrere enn folk tror, men dette tar jeg meg råd til. For ordens skyld: Jeg har også lagt inn kategori for steinrike folk som har flyttet til Sveits. Der er prisen 25.000 kroner + avgift pr. billett. Alltid fint å ha alternativ å putte pengene inn på når det fosser over på kontoen, sier Bjerga.