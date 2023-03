Beyonder: – Dette setter Norge på batterikartet

– Nå er prosessen i gang. Dette er et gjennombrudd som kan ta norsk batteriindustri til nye høyder, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding forrige uke.

De norske aktørene i batteribransjen har lenge etterlyst mer aktiv politikk fra regjeringen. De norske bedriftene har slitt med å henge med i grønn omstilling, der flerfoldige milliarder kroner har gått til batteri-innovasjon gjennom EU-programmet IPCEI, hvor Norge inntil nå ikke har fått vært med.

IPCEI står for Important Projects of Common European Interest, eller «Viktige prosjekter av allmenneuropeisk interesse». Det er igangsatt to IPCEI-prosjekter for batterier. Tyskland koordinerer den ene – EuBatIn – som Norge vil koble seg på.

De fem norske søkerbedriftene Beyonder, Cenate, Hydro, Morrow og Vianode reiser i slutten av mars til Berlin for å bygge nettverk og finne europeiske partnere.

Større adgang

IPCEI er en unntaksbestemmelse i EUs statsstøtteregelverk. Den åpner for at nasjonale myndigheter kan gi høyere støtte enn det som vanligvis er tillatt, til spesielt innovative prosjekter. Prosjektene må inngå i et samarbeid på tvers av landegrenser og være av særlig strategisk betydning for Europa.

Statsstøtten finansieres av landene som deltar, og går til aktørene som er med fra det aktuelle landet.

– Når norske bedrifter får muligheten til å delta i denne IPCEI-en betyr det adgang til viktige europeiske partnere og markeder. I Norge har vi fremragende kompetanse innen produksjon med lavt klimaavtrykk, prosessindustri og resirkulering. Vi har et godt utgangspunkt for å bidra i den europeiske storsatsingen på batterier og utviklingen av grønn industri og grønne energiløsninger, sier Innovasjon Norges administrerende direktør Håkon Haugli.

Beyonder: – Stort

– Hva betyr dette for Beyonder – og Norge?

– Dette batteriutviklingsprogrammet skal stimulere til virkelig innovative og attraktive batteriteknologier som Europa sårt trenger. Og det er nettopp det Beyonder jobber med. Vi har søkt om risikoavlastning og støtte til å utvikle neste generasjon batterier, et prosjekt som har en tidsramme på fem år før det er klart for kommersialisering. I tillegg til finansiell risikoavlastning vil også en godkjenning av søknaden bety at vi blir inkludert i den europeiske batteri-eliten, og får samarbeide tett med de beste aktørene. For Norge er det stort og veldig bra at man foreslår fem forskjellige prosjekter som egentlig utfyller hverandre. Dette setter Norge på batterikartet, sier Svein Kvernstuen, grunnlegger og daglig leder av Beyonder til RA.

Han forteller at de allerede har jobbet i lengre tid med flere av partnerne i prosjektet, men at besøket til Tyskland vil gi dem muligheten til å treffe flere av de andre deltakerne og knytte nye kontakter.

– Hva synes dere om prosessen så langt – er det noe dere skulle ønske hadde blitt gjort annerledes?

– Prosessen har nok vært noe uforutsigbar, blant annet fordi begrenset og sporadisk informasjon har kommet ut fra IPCEI-administrasjonen i Tyskland. Dette har også ført til korte tidsfrister. Men, det viktigste er at Norge har fått denne unike invitasjonen, og funksjonærene i Norge, ledet av Innovasjon Norge har gjort en strålende jobb med å dra det hele i land, sier Kvernstuen.

20 års forsprang

– Hva blir viktig framover, for å sikre at Beyonder, og Norge, tar en mer ledende rolle innen batterisatsingen?

– Vi må ta inn over oss at overgangen til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn ikke vil kunne skje uten elektrifisering, og enorme mengder batterier som da må produseres mest mulig miljøvennlig, er helt sentralt for å få dette til. Asia har 20 års forsprang med å bygge opp batteriindustri, og andre geomarkeder som India og USA har tatt grep for å sikre sin del. Europa og Norge må sørge for mer forutsigbare og konkurransemessig lignende vilkår som det som er etablert andre steder, ellers vil satsingen havne andre steder. Dette IPCEI programmet er i så måte et veldig viktig bidrag, sier Kvernstuen.

