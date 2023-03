Åpnet nytt legesenter: – Kjempeviktig for hele byen

– Dette er kjempeviktig, og dette har vi jobba med politisk i mange år. Det er så fint å se at det endelig er realisert, og at innbyggerne her i Kvernevik får det tilbudet jeg mener de har rett på, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til RA.

Hun påpeker også at åpningen av Kvernevik legesenter frigjør kapasitet på andre fastlegekontor rundt omkring i byen.

– Så det er kjempeviktig for hele byen at dette legesenteret har kommet på plass, det er en viktig politisk satsing, sier Nessa Nordtun.

– Hvordan har det vært å være med på åpningen her i dag?

– Det var kjempegøy. Jeg har fått hilse på de ansatte, og de fortalte litt om hvordan hverdagen deres er, og jeg har fått innspill på hva de mener vi politikere kan jobbe mer med videre. Da trekker de fram blant annet viktigheten med det å satse på barn og unge, og forebygging, for å få de klar til voksenlivet og arbeidslivet senere.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) gir blomster til seksjonssjef for kommunale legekontor, Åse Straumstøyl. (Tonette N. Haaland)

– Endelig

Leder for utvalg for helse og velferd, Dag Mossige (Ap), var også med på åpning av legesenteret.

– Alle skal ha tilgang til fastlege i Stavanger. For Arbeiderpartiet har det vært svært viktig å få plass et eget legekontor her, sier Mossige til RA.

Han påpeker at de stemte for at legesenteret skulle være kommunalt, som innebærer at fastlegene er ansatt av kommunen.

– Vi mente det var det som kom til å få kapasiteten raskest opp, og det tror jeg vi nå kan si var riktig av oss å gjøre, sier Mossige.

Leder for utvalg for helse og velferd, Dag Mossige (Ap), feiret åpning av legesenteret med kake. (Tonette N. Haaland)

Han mener at legesenteret vil bety enormt mye for folk i Kvernevik.

– En ting er å slippe å dra relativt langt for å gå til legen din, men det viser også at vi virkelig bryr oss om dette området. Det ligger langt på etterskudd, men det kommer. Det skjer veldig mye i Kvernevik, og dette er bare et eksempel på det, sier Mossige.

Han beskriver dette som en stor gledens dag, og understreker at legesenteret vil ha svært god effekt for hele byen, og viser til at det bedrer fastlegekapasiteten i Stavanger.

– Endelig leverer vi her, og snart skal vi ha skole og, sier Mossige.

– Hvordan er det å være her i dag?

– Det er stor stas. Du ser kvaliteten på folkene som er her, dette er folk fra øverste hylle. Det er til og med folk som kommer fra privat helsesektor som begynner i det offentlige igjen, så det virker som det er ettertraktet å være her. Lokalet er fantastisk fint og luftig, det kunne ikke blitt bedre, sier en fornøyd utvalgsleder.

Det nye legesenteret har adresse Traneveien 10, Hafrsfjord.

Direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse, ga blomster til de ansatte ved det nye legesenteret. (Tonette N. Haaland)





Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap) klippet snoren og åpnet Kvernevik legesenter offisielt. (Tonette N. Haaland)