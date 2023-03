− Frykter akutt boligmangel vil stenge de unge ute

I nærheten av Byhaugen, like ved Randabergveien, er det nye Otterbech-kvartalet i ferd med å ta form. Etter planen skal leilighetene her være innflytningsklare i starten av 2024. De aller fleste leilighetene er solgt.

− Byggekostnadene, og nå også finansieringskostnadene, har økt betydelig de siste årene. Kostnadene stiger mer enn utsalgsprisene på nye boliger. Det betyr at vi som utbyggere må finne gode og smarte løsninger i prosjektene, slik at vi kan levere gode boliger uten å måtte øke prisene for mye, sier Helene Olsen-Beck, salgs- og markedssjef i K2 Bolig, til Rogalands Avis.

Det er K2 bolig som er utbygger av Otterbech-kvartalet.

− Vi opplever at markedet i Stavanger-regionen er ganske bra om dagen, og vi selger greit med nye boliger. Det er imidlertid lansert få nye prosjekter det siste halvåret. Vi er optimistiske til framtiden i regionen, og velger derfor å gå i gang med nye prosjekter. Prosjekt vi tidligere har utsatt, tar vi nå fram og gjør klare for salg, for vi er avhengig av et visst salg før vi kan starte byggingen, sier Olsen-Beck.

Nyboligsalget stuper

Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at salget av nye boliger falt med 31 prosent i februar 2023 sammenlignet med samme måned i fjor. Videre falt igangsettingen av nye boligprosjekter med 48 prosent.

– Det er svært lavt salg og igangsetting for alle boligtyper i hele landet, bekrefter administrerende direktør Lars Jacob Hiim i foreningen. Han frykter nedgangen vil ta fra mange jobben, enten ved nedbemanninger eller permitteringer.

Ifølge Hiim kan nye rentehevinger forverre nyboligmarkedet ytterligere. Kommuner og bransjen bør derfor ta ansvar, blant annet ved at vedtatte reguleringsplaner gjennomgås for å kutte kostnader og gjøre planene klare for å bygge, mener han.

Bruker mer tid, men kjøper nybygg

Eivind Christian Dahl er megler for Otterbech-kvartalet og områdeleder for nybygg i DNB Eiendom Stavanger. Han opplever at kjøperne nå bruker litt mer tid enn før på å bestemme seg for å kjøpe eller ei.

− Når det er sagt, ser vi at til tross for usikre tider, vil nødvendigheten av å flytte til en bolig med mindre vedlikehold, i et mer energibesparende bygg, bli nødvendig for mange, spesielt andregangskjøpere. De blir ikke yngre, har en ordnet økonomi og eier allerede en attraktiv bolig i bruktboligmarkedet de kan selge, sier Dahl til RA.

− Mange er klare over at vi bor i region som skiller seg fra andre i landet, med stor aktivitet i olje- og gassektoren og lav arbeidsledighet som tiltrekker seg flere til byen, og disse skal som regel kjøpe seg bolig. Det viser den gode aktiviteten som er i bruktboligmarkedet. Dette medfører at kunder som kjøper nybygg, stort sett vet at de vil få solgt sin gamle bolig, fortsetter han.

Olsen-Beck i K2 Bolig ser også at kundene er sterkt påvirket av de generelle kostnadsøkningene, spesielt det økte rentenivået. Dette gjør at mange blir usikre på om de skal kjøpe ny bolig. Den store usikkerheten rundt forventet rentetopp, er den største utfordringen. Boligmarkedet er alltid preget av psykologien i samfunnet og hva som skrives i pressen, ifølge henne.

− Kundene er mer selektive og bruker mer tid på kjøp nå enn de gjorde før. De ønsker å være med å påvirke boligen, for å gjøre den mest mulig optimal og personlig. Det er ikke nok for et boligprosjekt å ha god beliggenhet, det må også ha gode kvaliteter og gjennomtenkte løsninger, sier Olsen-Beck.

− Særlig unge vil få problemer

Laila Neverdahl, administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom, forteller at på grunn av økonomisk usikkerhet og massive rentehopp, er det nærmest bom stopp i antall nye boliger som legges for salg i Rogaland. I januar og februar 2022 var det 272 nye boliger som ble lagt ut for salg, mens i år har tallet droppet til 133 – altså mer enn en halvering.

− Arbeidsmarkedet er fortsatt svært godt og lønnsnivået er i norgestoppen. Samtidig er det få brukte boliger for salg. Sammenlignet med før pandemien, er antallet klart lavere. Det er 2367 bruktboliger for salg ved utgangen av februar, mens det var 4200 i 2019 og 3992 i 2020, sier Neverdahl til RA.

− Jeg ser med bekymring på de lave bolig-tallene. Jeg tror vi vil se et boligmarkedet med altfor lavt antall boliger for salg når renten har stabilisert seg. Jeg etterlyser at boligprodusentene tør å satse nå til tross for usikkerheten. Hvis vi ikke får en klar endring på dette området, frykter jeg prisene vil øke såpass at store grupper, særlig unge, vil få store problemer med å etablere seg, sier Neverdahl videre.

Opplever «ketchupeffekt»: − Det blir flere om beinet

Dahl i DNB Eiendom påpeker at ettersom flere nyboligprosjekter i regionen er satt på vent, vil det bli større etterspørsel etter de prosjektene som er under bygging eller hvor byggestart er vedtatt.

− Vi opplever en skikkelig «ketchupeffekt». Per nå er etterspørsel noe lavere enn tidligere, men dette vil snu. Da vil vi se at etterspørsel er større en tilbudet, og det blir mer konkurranse om boligene, også for de unge. Om dette skjer før sommerferien eller etter, vil tiden vise, men det vil skje, sier Dahl, og fortsetter:

− Jeg tror taktikken med å avvente å kjøpe bolig i den tro at prisene skal ned, dessverre er feil. Som nevnt, er flere prosjekter satt på vent og dette vil skape større konkurranse etter de objektene som er i markedet. Og med mindre oppføring av nybygg, vil denne konkurransen spre seg til bruktboligmarkedet, der det også vil bli flere om beinet.

K2 satser: − Kjenner på stort ansvar

Også Olsen-Beck i K2 Bolig ser at det kan være vanskelig for de unge å etablere seg i boligmarkedet:

− Når tilbudet nå er så lavt som det er, og når det legges ut så få nye prosjekter, vil det bli enda mer press på bruktboligmarkedet og de få nye prosjektene som legges ut, sier hun.

− Her kjenner vi som utbygger på et stort ansvar, og vi prøver derfor alltid å legge opp til en god miks av leilighetstyper og -størrelser i prosjektene våre. Dette for å prøve å treffe ulike målgrupper og skape gode bomiljø. Et viktig moment for å ha et godt boligmarkedet i regionen, er også å bygge det folk ønsker å bo, avslutter Olsen-Beck.

