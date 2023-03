Næringslivet samlet inn mye penger: – Betyr mye

På tirsdag arrangerte Kreftforeningen en ringedugnad sammen med næringslivet, i anledning Krafttak mot kreft. Representanter fra næringslivet ble invitert til å ringe sitt nettverk om å støtte saken. Flere brukte også sosiale medier og digitale kanaler for å nå ut til nettverket sitt. Det har gitt gode resultater.

I skrivende stund har 98.508 kroner blitt samlet inn, men det doneres stadig nye beløp.

Ringedugnaden ble holdt i Innoasis i Nordic Edge sine lokaler.

Ringedugnaden fant sted i Nordic Edge sine lokaler i Innoasis

Mange vil bidra

– Jeg synes dette gikk fantastisk bra. Det var så mange som var positive til å bidra, sier Camilla Gram, distriktsleder i Kreftforeningen, til RA.

Hun forteller at selv de som ikke kunne delta denne gangen gjorde det klart at de ønsket å bidra neste gang, eller så sendte de gjerne en kollega som kunne delta.

– Det viser jo at folk er engasjerte og ønsker å bidra, sier Gram.

Hun forteller at under ringedugnaden var det god stemning, folk var engasjerte og inspirerte hverandre. Gram påpeker også at de har nådd ut til mange ulike nettverk de aldri ville klart alene.

– Jeg tror mange synes dette var et fint budskap å dele, sier hun.

Vil gjøre det igjen

– Dette er absolutt noe som vi ønsker å gjenta, og da gjerne invitere enda flere og kanskje enda tidligere. Det var en virkelig positiv energigivende økt, sier distriktslederen.

– Til nå har det blitt samlet inn over 98.000 kroner, hva tenker du om det?

– Det er superbra. Det er et kjempeflott resultat. Så er jeg sikker på at dugnaden gir ringvirkninger som vi ikke helt ser resultater av ennå. Jeg tror vi får inn enda mer i løpet av den neste uken. En ting er de økonomiske resultatene, som er kjempebra, men det er vel så viktig at vi får spredt et budskap om at det er mulig å støtte Kreftforeningen og forskning på kreft, sier Gram.

Hun gjør det klart at pengene fra ringedugnaden, og pengene som samles inn til Krafttak mot kreft, vil bety mye.

– Dette går ut til forskere rundt om i landet. Vi lyser ut disse midlene senere i år, og da får de beste forskningssøknadene midler av oss. Forskningen skal bidra til bedre behandling og tidligere oppdagelse. Det ene øker livskvaliteten til de som har kreft – de risikerer kanskje ikke så mye senskader av kreftbehandlingen, og det andre går på å oppdage kreft så tidlig som mulig – som gjør sjansene for overlevelse bedre.

100 kreftdiagnoser hver dag

Gram understreker at de setter enormt pris på at folk er positive og engasjerte.

– Det er en sak som berører alle. Hver eneste dag er det 100 mennesker som får en kreftdiagnose i Norge. Det er den sykdommen som dessverre tar flest liv. Samtidig er det viktig å få fram at de aller fleste overlever, i dag lever man med kreft i veldig mange år, sier hun.

Samfunnsansvar

– Om vi ikke har vært direkte ramma selv, eller har opplevd kreft i familien, kjenner vi alle noen som har vært rammet av kreft. Rett nok er helse et satsingsområde for UiS. Men for meg kommer engasjement fra et samfunnsansvar, sa UiS-rektor Klaus Mohn til RA før tirsdagens ringerunde, som han deltok på.

Han gjorde det klart at han synes det er et flott initiativ fra Kreftforeningen.

Rektor ved UiS, Klaus Mohn, deltok på ringedugnaden. (Kreftforeningen)

11.–19. mars er det «Krafttak mot kreft», som er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Midlene fra årets aksjon går til å forske på kreft med spredning.