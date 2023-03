Ulf-Espedal har fått ny jobb

I november – etter 13 år – ga Tom Rune Espedal seg som daglig leder i Sandnes Ulf. Nå har han fått seg ny jobb.

Evidi har ansatt Espedal og i dag, onsdag, begynner han som forretningsutvikler for Evidi på Vestlandet. Det melder selskapet i en pressemelding.

– Etter flere år i toppidretten er jeg tilbake der jeg startet i IT-bransjen. Evidi er et selskap i vekst med store ambisjoner, men samtidig med lokal forankring, og framsto for meg som veldig spennende. Med dyktige ansatte som har lang fartstid i Sandnes, er det store muligheter for meg til å utvikle meg med selskapet og være med å bygge et sterkt Evidi i regionen, forteller Espedal

13 år som sjef for de lyseblå er noe Evidi har lagt merke til.

«Espedal har betydelig erfaring innen ledelse og få mennesker til å spille på lag. Han har hatt en avgjørende rolle når det gjelder å ta Sandnes Ulf dit de er i dag. Espedal kommer tidligere fra IT-bransjen, og har deltatt i prosjekt for innføring av lokale og sentrale IT-løsninger i toppidretten de siste årene», skriver selskapet i pressemeldingen.

– En lagspiller og kulturbygger

– Det blir utrolig spennende å få med oss en så engasjert lagspiller og kulturbygger som Tom Rune. Han har allerede vist at han klarer å bygge en klubb – og en arbeidsplass – hvor folk får være dyktige på forskjellige ting, men levere som et lag. Nysgjerrigheten og blikket hans på hvordan vi eksplisitt skaper verdi for kunder, sammen med vår erfaring med å bygge tverrfaglige team i partnerskap med kundene, gjør at han vil være en strålende kapasitet til å videreutvikle Evidi regionalt, sier Seglem.

Espedal trer inn i en stilling tett knyttet til satsingen på lokal tilstedeværelse i større deler av landet. Administrerende direktør i Evidi, Jørn Seglem, mener tilskuddet av Espedal, og hans tekniske og menneskelige ekspertise, vil være viktig for Evidis videre vekst i området.

– Evidi har en skala og bredde i kompetanse og leveranse som mange bedrifter i regionen etterspør. For å kunne gi de riktige rådene til bruk av teknologi, er det viktig å kjenne markedet og være tett på kunden. Nå ser jeg fram til å bidra sammen med Evidi til å videreutvikle regionen, og til å utvide og komplettere et allerede sterkt faglig miljø, sier Espedal.

Øystein Elvestad (38) overtok for Espedal.

