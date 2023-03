Tror på rekordår: Derfor prøver folk å svindle deg nå

Mellom 14. og 31. mars sendes skattemeldingen ut til nesten fem millioner skattytere i Norge. Samtidig med skattemeldingen kommer svindlerne.

Fagleder for svindel i Sparebank 1 SR-Bank, Marit Sola ber folk om å være ekstra på vakt. Svindlere følger med og vet at folk venter på skattemeldingen disse dagene.

– De som leverer skattemeldingen digitalt vil motta en e-post og/eller en SMS når deres skattemelding er klar. Du må da selv gå inn i AliInn. Skatteetaten vil ikke sende ut lenker du skal trykke på, og de vil heller ikke etterspør bankopplysninger, sier Sola.

Hun advarer folk mot å ta altfor god fisk.

– Sjekk alt

– Bruk tid på å sjekke den siden du går inn på nettet. Pass på at det er en korrekt nettadresse, sier Sola.

– Svindlerne har planlagt denne dagen, og dagene framover, fordi de vet at folk er i en modus der de stoler på henvendelsene som kommer inn, forteller hun.

Sola oppfordrer derfor på det sterkeste folk om å være ekstra varsomme.

– Vi forventer at folk utgir seg for å være Skatteetaten eller banken og at de setter opp falske Altinn-sider.

Tror på nytt rekordår

– Alt tyder på at svindel-faren er større enn noensinne. Vi tror dessverre at vi i 2023 vil få over 50 svindelforsøk i uken – mer enn en dobling fra rekordåret 2022, sier Sola.

Hun legger til at svindel skjer i alle aldersgrupper og i alle deler av samfunnet.

[ Skattemelding-postene som gjelder «alle» ]

[ Dette er nytt i årets skattemelding ]

[ Skattemelding for næringsdrivende: − Mange er redde for å gjøre feil ]

[ Skattelistesøkene blir «gjenåpnet» – flertall på Stortinget ]